Blackview HERO 10 disponibile all'acquisto: offerta di lancio a meno di 450 euro

Blackview ha appena rilasciato il suo ultimo modello di telefono pieghevole, l’HERO 10, un dispositivo che si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello e un prezzo accessibile, rendendolo una scelta interessante nel panorama degli smartphone pieghevoli spesso caratterizzato da costi elevati. Presentato al MWC 2024, l’HERO 10 ha attirato l’attenzione grazie al suo prezzo competitivo e alle sue specifiche avanzate, segnalando una tendenza verso dispositivi pieghevoli più economici.

Il nuovo flip phone HERO 10 è anche protagonista di un’interessante promozione di lancio, disponibile a questo link o cliccando sul bottone seguente.

Design ricercato e prestazioni elevate

Il Blackview HERO 10 è dotato di un display AMOLED pieghevole da 6,9 pollici con una risoluzione di 2560×1080, supporto per 1,07 miliardi di colori e un ampio gamut di colori P3.

Il telefono offre anche funzionalità per la cura degli occhi, come la certificazione TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu e il supporto per l’attenuazione PWM per proteggere la vista in condizioni di scarsa illuminazione.

Equipaggiato con un chipset MediaTek Helio G99 a 6nm e 12GB di RAM espandibile, l’HERO 10 garantisce prestazioni elevate. La fotocamera principale da 108MP, insieme alla modalità FlexForm Camera e ai doppi schermi, offre nuove possibilità per esperienze di scatto innovative, inclusi selfie a doppio schermo. Con una batteria a doppio nucleo da 4000mAh e la ricarica rapida da 45W, il dispositivo assicura un uso prolungato.

Il display principale interno include anche la dynamic island, ispirata all’iPhone 15, che consente di controllare notifiche, chiamate e musica direttamente dalla barra superiore.

In sintesi, il nuovo HERO 10 si presenta come una valida alternativa ai flip phone top di gamma, offrendo caratteristiche di rilievo a un prezzo competitivo a partire da 450 euro.

Offerta di lancio su AliExpress

Per celebrare il lancio globale del Blackview HERO 10, è attiva una promozione speciale su AliExpress. Dal 20 maggio al 7 giugno 2024, i clienti possono acquistare questo innovativo flip phone a un prezzo ancora più conveniente di soli 429 euro. Inoltre, i primi 100 acquirenti riceveranno in omaggio il nuovo smartwatch rugged Blackview W50.