Blackview lancia PowerMax 3600, la prima Power Station Rugged

Blackview & OSCAL, noti per essere leader nell’industria dei dispositivi smart rugged, stanno intraprendendo un’avventura pionieristica. Con il lancio di PowerMax 3600, combinano la resistenza indistruttibile dei telefoni rugged con le stazioni di alimentazione, segnando un nuovo capitolo nel settore.

Una Stazione di Alimentazione Potente e Resistente

La PowerMax 3600 si distingue per la sua struttura rinforzata in materiale ABS+PC, resistente a cadute verticali fino a 0,8 metri. Questa caratteristica la rende ideale per l’uso in condizioni estreme, dai margini di laghi umidi ai cantieri polverosi, bloccando efficacemente l’ingresso di particelle solide e schizzi d’acqua verticali. Con una gamma di temperatura operativa che va da -20°C a 55°C, è perfetta per esplorazioni in ambienti estremi come i ghiacciai dell’Alaska o i deserti del Sahara. Non solo, PowerMax 3600 offre cinque modalità di illuminazione a LED e la possibilità di trasmettere informazioni tramite codice Morse.

A differenza di altre stazioni con capacità fissa, PowerMax 3600 offre una capacità espandibile da 3,6kWh a 57,6kWh, con la possibilità di aggiungere fino a 15 batterie supplementari. Il suo design simile a quello di un trolley, con maniglie e ruote, facilita il trasporto nonostante la sua notevole capacità. Con un’uscita di potenza di 3.600W, è in grado di alimentare il 99% dei dispositivi essenziali, rendendola una soluzione ideale sia per veicoli ricreativi che per emergenze domestiche.

Batteria Duratura e Cambio UPS Super-Veloce

PowerMax 3600 si affida a celle di batteria LiFePO4 particolarmente robuste e durature. Include un sistema di gestione della batteria (BMS) con otto livelli di protezione per risolvere rapidamente eventuali problemi. In caso di interruzione della rete elettrica, il sistema UPS (Alimentazione Ininterrotta) garantisce luce in soli 5 millisecondi.

Superando i metodi di ricarica tradizionali, PowerMax 3600 supporta la ricarica AC, solare, da auto e doppia. Offre anche opzioni di ricarica per veicoli elettrici, generatori a gas, batterie al piombo-acido e fonti di energia ecologiche e a costo zero come solare, eolico e idrico. Inoltre, può ricaricarsi dall’0% all’80% in soli 0,96 ore.

PowerMax 3600 dispone di un ampio display LCD con caratteri di facile lettura e pulsanti di dimensioni adatte per un controllo intuitivo, oltre a un’app per il controllo remoto. A differenza dei generatori a gas, funziona senza emettere fumi tossici e con un rumore massimo di soli 62dB.

Spedizione, Prezzo e Disponibilità

Il PowerMax 3600 sarà disponibile su Indiegogo dal 10 gennaio, a partire da $1799. Saranno disponibili anche accessori come batterie supplementari, trolley, pannelli solari, cavi di ricarica per auto e cavi di ricarica AC. Inoltre, i sostenitori della campagna di crowdfunding avranno l’opportunità di sbloccare regali esclusivi.

Dopo il lancio, i clienti riceveranno i loro ordini entro 7-10 giorni. Blackview OSCAL offre una garanzia di 4 anni con supporto online 24/7 e diversi centri di assistenza offline.