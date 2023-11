Blackview SHARK 8 sarà il nuovo flagship con display 2K a 120Hz

Blackview sta per lanciare il suo primo flagship della serie SHARK, e il nuovo SHARK 8 promette di essere un dispositivo che catturerà l’attenzione di molti utenti. Con un design che brilla da ogni angolazione e specifiche tecniche che fanno girare la testa, la presentazione ufficiale del nuovo SHARK 8 avverrà tra qualche giorno, con l’arrivo sul mercato tra l’11 e il 17 novembre.

Design Interessante

Il design di Blackview SHARK 8 è molto diverso da quanto visto sui precedenti smartphone del marchio cinese. Con colori come Galaxy Blue, Blaze Gold e Moonlight Gray, questo smartphone non passa certo inosservato. I leaker hanno rivelato che il dispositivo si distingue per un’estetica che cattura l’attenzione, promettendo di essere un vero e proprio gioiello tecnologico.

Fotocamera e prestazioni

Il SHARK 8 si vanta di una fotocamera frontale da 13 MP Samsung ISOCELL 3L6 e una fotocamera posteriore da 64 MP Samsung ISOCELL GW3. La tecnologia Super-PD promette un’esperienza fotografica superiore, ideale per catturare soggetti in rapido movimento, scene notturne urbane e ritratti vividi. Inoltre, grazie agli avanzati algoritmi ArcSoft 7.0, si prevede un miglioramento fino al 15% nella qualità delle immagini.

Sotto il cofano, il SHARK 8 ospita il processore MediaTek Helio G99 octa-core da 6nm, che con la tecnologia HyperEngine 2.0 Lite promette un’esperienza di gioco ultra-fluida. Con 16GB di RAM (8GB RAM + 8GB di espansione RAM), questo smartphone è una vera e propria centrale di multitasking. Non manca di spazio, con 256GB di memoria interna espandibile fino a 1TB, perfetto per app, film e una vasta gamma di dati.

Le voci sul nuovo DokeOS 4.0 basato su Android 13 stanno aumentando l’attesa. Gli utenti possono aspettarsi nuove app come Workspace per separare gli spazi lavoro e personale, EasyShare per una condivisione facile dei file, e funzionalità innovative come i sottotitoli in tempo reale per traduzioni istantanee, Atomized Memory 2.0, F2FS e EROFS per migliorare le prestazioni generali.

Display ad Alto Refresh Rate

Il display da 6.78 pollici 2.4K e l’altoparlante Smart-K Box del SHARK 8 promettono un’esperienza visiva e audio straordinaria. Il refresh rate elevato di 120Hz rende ogni tocco nel gioco incredibilmente fluido. Gli amanti dei binge-watching e i gamer più accaniti saranno colpiti dalla batteria da 5000mAh che permette fino a 6 ore di gioco ininterrotto.

Prezzo e Disponibilità

Blackview svelerà ulteriori dettagli sul nuovo flagship SHARK 8 quando il dispositivo sarà lanciato a livello mondiale dall’11 al 17 novembre. Sembra che saranno disponibili solo 50 pezzi per ogni colore a un prezzo scontato del 49%. Un’offerta davvero interessante per il nuovo flagship del brand. Con il SHARK 8, Blackview sembra voler alzare l’asticella della qualità, combinando prestazioni di alto livello con un design che non teme rivali. Restate sintonizzati per scoprire se questo smartphone sarà all’altezza delle aspettative create attorno a lui.

