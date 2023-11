BLUETTI EB3A: la power station che puoi portare ovunque

Il mercato delle power station portatili è in costante crescita, suscitando l’interesse di consumatori in tutto il mondo e spingendo le aziende tecnologiche a offrire sempre più opzioni. In questo contesto, è fondamentale fare scelte oculate e puntare su prodotti di marchi con una consolidata esperienza in questo settore.

Tra i marchi con maggiore esperienza e affidabilità, spicca BLUETTI, un brand che ha fatto il suo debutto nel 2019 ma che ha una storia che risale a circa due decenni prima, quando operava con il nome di PowerOak e si dedicava principalmente alla produzione di power station per i mercati asiatici.

Nel vasto assortimento di power station BLUETTI, abbiamo avuto l’opportunità di testare il modello BLUETTI EB3A, una soluzione compatta e altamente portatile.

Caratteristiche

La power station BLUETTI EB3A è un esempio di eccellenza nell’ambito delle soluzioni di energia portatile. Con una dimensione compatta di 255x183x180 mm e un peso di soli 4,6 kg, questa power station è un concentrato di potenza e versatilità.

Il design di EB3A è elegante e minimalista, con linee pulite e una maniglia superiore ripiegabile che aggiunge un tocco di praticità. Ma la sua versatilità va ben oltre l’aspetto esteriore. La parte superiore della power station ospita una zona dedicata alla ricarica wireless Qi EPP, che può erogare fino a 15W di potenza per dispositivi compatibili come smartphone e accessori.

Tutte le porte e le connessioni si trovano sulla parte anteriore della power station, suddivise in zone attivabili separatamente tramite pulsanti on/off. Questa disposizione rende l’accesso e l’utilizzo estremamente comodi. Tra le opzioni di connessione, troviamo un quadro completo di possibilità:

Una presa accendisigari (fino a 120W)

(fino a 120W) Due uscite con connettore DC5521 (fino a 120W complessivi)

(fino a 120W complessivi) Una porta USB-C da 100W

da 100W Due porte USB-A da 15W

da 15W Una presa Schuko da 600W con una potenza di picco di 1200W

Inoltre, per la ricarica abbiamo due porte d’ingresso:

Una porta AC fino a 350W

Una porta DC7909 fino a 200W, per collegare pannelli solari o l’accendisigari del veicolo

Inoltre, la EB3A è dotata di una luce LED con intensità regolabile e di un ampio display a colori che fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica, sulle potenze in ingresso e in uscita, sull’autonomia residua e segnala eventuali allarmi.

Un aspetto notevole della BLUETTI EB3A è la compatibilità dei suoi connettori, che seguono gli standard comuni. Ciò significa che è facile reperire cavi di collegamento in caso di necessità. Nella confezione sono inclusi il cavo per la ricarica da corrente alternata e quello per collegare pannelli solari (con connettore MC4 all’estremità opposta). Tuttavia, per il cavo di ricarica dalla presa accendisigari dell’auto o del camper, è necessario acquistarlo separatamente.

Al suo interno, la EB3A ospita batterie con tecnologia LiFePO4, note per la loro lunga durata e la capacità di mantenere oltre l’80% della capacità dopo oltre 2500 cicli di ricarica. La capacità complessiva di questa power station è di 268Wh. L’elettronica interna include un inverter per convertire la corrente continua generata dalle batterie in corrente alternata con onda sinusoidale pura, oltre a un regolatore MPPT per stabilizzare la corrente in ingresso dai pannelli solari.

BLUETTI ha posto particolare enfasi sulla sicurezza dei propri prodotti. Quando si tratta di dispositivi di accumulo di energia, la qualità dei materiali è di primaria importanza, e le scelte oculate nell’utilizzo di materiali di alta qualità con proprietà ignifughe significa che EB3A è progettata per resistere al calore e per evitare potenziali rischi di incendio. Ma non è tutto: BLUETTI si preoccupa anche del cuore di questi dispositivi, le batterie. Grazie al sistema di gestione delle batterie (BMS), BLUETTI garantisce che tutti i parametri critici, come tensioni, correnti e temperature, siano sempre monitorati e mantenuti entro i range corretti. Questo non solo protegge il dispositivo stesso, ma anche l’ambiente circostante e, naturalmente, l’utente.

Una caratteristica notevole è la connettività Bluetooth, che consente di collegare la power station al proprio smartphone e gestirla tramite l’app BLUETTI. Questa app offre non solo il controllo delle varie porte della power station ma anche la possibilità di impostare diverse modalità di ricarica (Eco, Turbo o Silenziosa) e attivare la modalità Power Lifting per alimentare dispositivi fino a 1200W.

Esperienza d’uso

Le power station, strumenti sempre più diffusi nel mondo della tecnologia, offrono una vasta gamma di possibilità d’uso. Il loro successo è indiscutibile e la BLUETTI EB3A è un modello che merita attenzione.

Prima di procedere all’acquisto, è fondamentale valutare il tipo di utilizzo che se ne intende fare. Questa considerazione determinerà la scelta del modello ideale in base alle proprie esigenze. La EB3A, con la sua capacità di erogare una potenza moderata, si rivela una soluzione eccellente per l’alimentazione di dispositivi elettronici a consumo contenuto. Tuttavia, nel caso in cui si necessiti di una potenza superiore per alimentare elettrodomestici più esosi, è consigliabile orientarsi verso modelli più performanti.

Un altro aspetto cruciale è la capacità delle batterie, poiché influisce direttamente sull’autonomia della power station. Ad esempio, i 268Wh della EB3A consentono numerosi cicli per ricaricare smartphone o alimentare laptop. Tuttavia, per apparecchi ad alto consumo, come fornelletti elettrici o asciugacapelli da viaggio, questa autonomia potrebbe rivelarsi limitata.

Ora, concentriamoci su alcuni scenari d’utilizzo in cui la EB3A si distingue. Un weekend in campeggio o una giornata all’aperto diventano molto più confortevoli grazie a questa power station. Oltre alle ricariche standard per smartphone e laptop, è possibile collegare un frigorifero (35-45W) per mantenere cibo e bevande alla giusta temperatura. Perfino un fornelletto per preparare caffè può essere collegato, sebbene il consumo momentaneo di 400W sia contenuto nel tempo. Tuttavia, per cucinare al barbecue con un apparecchio elettrico da 1500W o più, servirà un modello più potente, come la BLUETTI AC180.

A casa, la EB3A può anche fungere da gruppo di continuità (UPS) mantenendo – ad esempio – il router internet e la smart TV attivi durante un blackout. In estate, in particolare, quando i condizionatori sovraccaricano la rete elettrica, questa power station è la chiave per continuare a godersi film o lavorare al PC senza interruzioni.

La BLUETTI EB3A si distingue anche per la sua semplicità d’uso. Dopo aver caricato le batterie con uno dei metodi disponibili (rete elettrica, pannelli solari o presa auto), basta collegare i dispositivi da alimentare e attivare le uscite tramite l’apposito tasto. La ricarica dalla rete è piuttosto rapida ed impiega poco più di un’ora, sebbene a tratti un pochino rumorosa, mentre quella tramite pannelli solari è più lenta e dipende dalle condizioni atmosferiche, ma silenziosa. Possiamo anche collegare in contemporanea la rete elettrica e i pannelli solari, andando così a ricaricare ancora più velocemente.

Per massimizzare l’autonomia, è possibile stimare quanto tempo un dispositivo può rimanere collegato alla EB3A dividendo la sua potenza in watt per la capacità della power station. Ad esempio, un frigorifero da 40W può funzionare per circa 6 ore.

Un tocco di modernità è dato dalla connettività Bluetooth, che consente di collegare la power station al proprio smartphone. L’app BLUETTI permette di monitorare l’andamento della carica e l’utilizzo direttamente sul display del telefono. Tuttavia, è importante notare che la connessione è possibile solo entro un raggio di 10-15 metri dal momento che non è presente il WiFi.

BLUETTI EB3A: disponibilità e prezzo

BLUETTI EB3A è già disponibile sul sito del produttore al prezzo consigliato di €299. Possiamo estenderne le funzionalità acquistando accessori addizionali come il cavo per la ricarica veicolare, oltre a pannelli solari come il BLUETTI PV200 capace di erogare fino a 200W di potenza per ricaricare EB3A in modo completamente ecologico.

