Bluetti presenta i pannelli solari PV420: così l'energia è più facile

L’energia solare è diventata sempre più popolare nel corso degli ultimi anni grazie al fatto che può ridurre le bollette elettriche, determinare maggior controllo controllo su come viene generata l’elettricità e consentire di possedere un sistema di generazione solare che consenta di aggirare i blackout, il tutto in modo economicamente responsabile. BLUETTI ha rilasciato il suo nuovo pannello solare PV420 in Europa e nel Regno Unito, dando una grande spinta all’industria dell’energia solare in tutto il continente.

Come funzionano i pannelli solari?

Il pannello solare generalmente funziona in sinergia con una centrale elettrica come sistema solare per fornire energia verde. I pannelli solari catturano la luce solare nel corso della giornata, principalmente al mattino e al pomeriggio; il convertitore all’interno del generatore solare converte l’elettricità a corrente continua (CC) dei pannelli solari in corrente alternata (CA), che può quindi essere immessa nella rete elettrica o è pronta per alimentare direttamente i dispositivi assetati di energia.

Apporto solare ottimale

PV420 fornisce più potenza rispetto alle linee di pannelli solari che BLUETTI abbia mai realizzato. È dotato di un’incredibile potenza solare fino a 400W e un elevato tasso di conversione massimo del 23,4%, quindi ricaricare la centrale elettrica non richiede troppo tempo. È in grado di catturare circa 2 kWh di energia solare con 6 ore di luce solare ottimale, il che è sufficiente per far funzionare per ore diversi dispositivi essenziali.

Costruito per durare

BLUETTI equipaggia il pannello PV420 con celle solari monocristalline e ETFE multistrato per garantire una migliore trasmissione della luce, una maggiore efficienza di conversione e una maggiore durata. La superficie del rivestimento in ETFE ha un grado di protezione IP65 per eliminare schizzi d’acqua, graffi e polvere, rendendola ideale per lavorare anche in condizioni climatiche estreme.

Per prestazioni eccezionali

A parte l’intensità della luce solare, anche molti altri fattori possono influenzare l’assorbimento solare dei pannelli solari, come il tempo, l’ombreggiatura, l’orientamento del pannello, la temperatura, la posizione, eccetera. PV420 ha un cavalletto facile da installare che può essere regolato per l’orientamento ottimale utile a sfruttare al massimo il Sole. Non è necessario affidarsi esclusivamente alla rete per ricaricare la centrale elettrica a casa o in viaggio.

Design compatto per una facile portabilità

Grazie al design pieghevole, può risparmiare molto spazio prezioso sul mezzo di trasporto o nel magazzino. È inoltre stata prevista una comoda maniglia per facilitarne il trasporto ovunque ci sia maggiore esposizione alla luce solare.

Compatibilità

PV420 è perfettamente compatibile con le centrali elettriche BLUETTI, incluse AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 e EP500Pro, così come altre centrali elettriche di terze parti che dispongono di connettori MC4 e uscita di tensione costante.

Disponibilità

BLUETTI PV420 dovrebbe arrivare sugli scaffali di Europa/Regno Unito a partire dal mese di marzo, con un prezzo di debutto di 1099€, scontato per l’occasione a 999€.

A proposito di BLUETTI

Fin dall’inizio, BLUETTI ha cercato di rimanere fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde sia per uso interno che esterno, offrendo al contempo un’eccezionale esperienza ecologica per le nostre case e il nostro mondo. Ecco perché BLUETTI è presente in oltre 70 paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare BLUETTI online all’indirizzo https://it.bluettipower.eu/.