Bosch svende il suo Trapano a batteria 3-in-1: mega sconto del -33%

Se sei un appassionato di lavori fai-da-te e bricolage, a casa non puoi non avere il Trapano battente – avvitatore a batteria Bosch! Grazie alle Offerte Prime di oggi, puoi acquistarlo su Amazon al prezzo stracciato di 93 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissime ore per approfittare della mega promozione!

Trapano battente – avvitatore a batteria Bosch: come sfruttarlo al meglio e tutte le applicazioni

Il Trapano battente – avvitatore a batteria Bosch è un attrezzo fondamentale per chi si occupa in prima persona delle piccole manutenzioni casalinghe.

Si contraddistingue per la sua versatilità in quanto può essere sfruttato con tre modalità diverse ovvero per avvitare, forare e forare a percussione. È anche caratterizzato da 20 posizioni di regolazione della coppia, per consentire l’avvitamento in diversi materiali così da essere utilizzato in più campi e per una lunga serie di applicazioni.

La modalità di utilizzo è anche molto semplice in quanto è dotato di un codolo da 10 mm e mandrino autoserrante, con una sostituzione dei bit di avvitamento e foratura rapidissima. In più il trapano dispone di due velocità da intercambiare in base alle tue esigenze: commutandole nel modo giusto potrai sia avvitare nel legno e nel metallo, che forare a percussione nella muratura.

Per finire, il sistema a 18 V ti offre la potenza giusta per effettuare qualsiasi tipologia di lavoro senza dover mai interromperti.

Oggi il Trapano battente – avvitatore a batteria Bosch è disponibile su Amazon al prezzo stracciato di 93 euro con un mega sconto del 33%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissime ore per approfittare della mega promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.