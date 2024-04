Bose QuietComfort, il prezzo scende sempre di più per il top delle cuffie ANC! MENO 16 PER CENTO!

Il mercato oggi è pieno, anzi saturo di offerte di tutti i tipi e per tutte le tasche di cuffie wireless Bluetooth con cancellazione attiva del rumore (ANC), ma se volete il meglio, spendendo ovviamente qualcosa in più, la scelta non può che ricadere su Bose QuietComfort. Sono cuffie Premium, c0nosciamo tutti la qualità assoluta dei prodotti targati BOSE, che qui hanno raggiunto livelli assoluti, d’altronde la cancellazione attiva del rumore è qualcosa che loro hanno portato alla ribalta e che subito abbiamo ritrovato in tutti prodotti simili. Lo sconto Amazon è quindi decisamente gradito: MENO 16% sul prezzo più basso recente, ovvero possiamo pagarle 250 euro invece che 300 euro. Ma se pensate che presso altri store è ancora valido il prezzo di listino consigliato di 400 euro è facile capire come questa offerta a tempo sia eccezionale! Veloci quindi l’offerta è a tempo!

Silenzio assoluto

Bose QuietComfort sono cuffie di altissima qualità, un dispositivo Premium a tutto tondo. Il prezzo lo testimonia, ma a certificarlo è il pedigree BOSE, che con queste cuffie ha fatto il suo capolavoro.

Bose QuietComfort sono estremamente confortevoli da indossare per lungo tempo. Gli archetti regolabili, le cuffie imbottite e i materiali di alta qualità gridano massima ergonomia a gran voce. Sono cuffie pensate soprattutto per essere usate per a lungo in aereo, dove c’è il forte ronzio costante dei motori. E’ come quasi non sentirle addosso, ma soprattutto non sentirete più rumori esterni una volta accesa la cancellazione attiva del rumore. E’ una feature leggendaria questa, BOSE ha di fatto rivoluzionato il modo di ascoltare musica.

Inutile poi dire che la qualità del suono è su livelli elevatissimi, con bassi profondi, medi e alti presenti e molto equilibrati. E’ davvero un piacere ascoltare musica con queste cuffie. Se poi si spara la propria musica preferita a tutto volume accendendo la cancellazione del rumore si entra in una sorta di bolla audio dove nemmeno le cannonate vi distrarranno!

Ovviamente, la sicurezza prima di tutto, Bose QuietComfort sono dotate di Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza dei rumori d’ambiente, cosa questa fondamentale se le si usa in città correndo o passeggiando.

E la batteria? Anch’essa Premium! Bose QuietComfort offrono una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, e consentono anche una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più!

