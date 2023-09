Braun Oral-B Smart 4 4500, denti bianchi e sanissimi in super sconto!

Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è uno spazzolino elettrico eccezionale, non è il solito spazzolino elettrico senza troppe pretese, ma un vero e proprio device con tantissime feature, super smart viste le innumerevoli funzioni disponibili. Un prodotto Premium, il prezzo non è proprio popolare, ma grazie a questa SUPER OFFERTA AMAZON MENO 48% invece di 96 euro lo paghiamo solo 49,90! Davvero un super sconto, INSTABUY senza se e senza ma!

Denti puliti sempre!

Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction dispone di una testina CrossAction che utilizza setole angolate a 16 gradi per rimuovere efficacemente la placca dai denti. Questa tecnologia garantisce una pulizia completa e una migliore salute gengivale rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Uno degli aspetti più interessanti di questo spazzolino elettrico è la sua connessione Bluetooth. Attraverso l’applicazione Oral-B, è possibile controllare e monitorare la routine di pulizia giornaliera. L’app fornisce feedback in tempo reale sul modo in cui si sta spazzolandoti i denti, per migliorare le abitudini di igiene orale.

Inoltre, Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction ha una modalità meno impattante che riduce la velocità di spazzolamento per denti e gengive sensibili. Questo è particolarmente utile per coloro che soffrono di sensibilità dentale o hanno bisogno di una pulizia più delicata.

Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction ha anche di un timer integrato che ci aiuta a garantire che l’igiene orale avvenga per il giusto periodo di tempo. Ogni trenta secondi, emetterà un breve impulso per indicare di passare all’area successiva della bocca, garantendo una pulizia uniforme e completa.

La batteria di Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è estremamente duratura. Una carica completa può durare fino a due settimane, rendendolo ideale per i viaggi o per coloro che sono sempre in movimento.

