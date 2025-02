Bug su Android Auto wireless: connessione interrotta per molti utenti

Problemi per gli utenti di Android Auto che sfruttano la modalità wireless: un recente bug sta impedendo la connessione tra smartphone e sistema di infotainment del veicolo senza l’utilizzo del cavo USB. Le segnalazioni, seppur limitate, riguardano le versioni stabili 13.4 e 13.5, generando preoccupazione tra i proprietari di auto compatibili.

Negli ultimi anni, Android Auto ha rivoluzionato l’esperienza di guida, ma l’evoluzione tecnologica porta inevitabilmente con sé qualche inconveniente. Gli utenti colpiti da questo problema hanno segnalato l’impossibilità di connettere il proprio dispositivo al sistema dell’auto in modalità wireless, obbligandoli a tornare al più tradizionale cavo USB. Curiosamente, le difficoltà sembrano non interessare le versioni beta più recenti, come la 13.8, suggerendo che Google stia già lavorando a una soluzione per i prossimi aggiornamenti stabili.

Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Google, ma l’attenzione degli utenti è rivolta ai forum di supporto e ai canali ufficiali, in attesa di aggiornamenti sullo stato del bug. Nel frattempo, chi desidera provare le versioni beta può seguire le guide disponibili online per accedere al programma di test di Android Auto.

La modalità wireless rappresenta un passo avanti significativo per la comodità e la sicurezza alla guida, eliminando l’uso dei cavi e semplificando l’interazione con il sistema di infotainment. Tuttavia, situazioni come questa evidenziano l’importanza di test rigorosi prima del rilascio di aggiornamenti su larga scala.

In attesa di una soluzione definitiva, gli utenti sperano che il prossimo aggiornamento stabile possa ripristinare la piena funzionalità della modalità wireless, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi.