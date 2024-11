PlayStation VR2 White con Horizon Call of the Mountain: MAXI RIBASSO per il Black Friday

Il Black Friday di Amazon quest’anno offre un’occasione imperdibile per i gamers: il Bundle Horizon Call of the Mountain e il visore PlayStation VR2 è in sconto di oltre 250€. Dagli originali 650€ a soli 399,99€!

Questo pacchetto esclusivo unisce la potenza del visore PlayStation VR2 e il fascino del gioco Horizon Call of the Mountain, offrendo un’esperienza di realtà virtuale straordinaria. Perfetto per chi desidera entrare in mondi fantastici con tecnologie all’avanguardia, è il momento ideale per approfittare di questo super affare.

Scopri tutto ciò che rende speciale il bundle

Questo bundle include il visore PlayStation VR2, progettato per sfruttare al massimo la potenza della PS5, e il gioco Horizon Call of the Mountain, un’avventura mozzafiato ambientata nell’universo di Horizon. Il visore è dotato di tecnologia all’avanguardia come il tracciamento oculare, il feedback aptico e l’audio 3D, che permettono di vivere un’esperienza incredibilmente realistica. Il display OLED 4K HDR garantisce immagini nitide e vivide, mentre il design ergonomico assicura comfort anche durante sessioni di gioco prolungate.

Con Horizon Call of the Mountain, potrai esplorare paesaggi spettacolari, affrontare creature meccaniche e immergerti in una storia emozionante. Un pacchetto completo che offre non solo divertimento, ma anche un assaggio del futuro del gaming. Il Bundle Horizon Call of the Mountain è una scelta eccellente per amici, familiari o per te stesso. Questo prodotto unisce tecnologia avanzata, intrattenimento e una qualità senza pari, rendendolo il dono perfetto per chi ama le esperienze immersive. Regalalo a un appassionato di videogiochi e rendi il suo Natale davvero speciale.

Questa offerta straordinaria è disponibile solo per un periodo limitato. Visita Amazon e assicurati il Bundle Horizon Call of the Mountain con PlayStationVR2 prima che vada esaurito.