Buoni carburante scontati da Esselunga: come approfittarne prima del 31 luglio

Esselunga ha avviato una promozione a tempo che consente ai clienti di risparmiare il 7% sull’acquisto di buoni carburante. Questa iniziativa è valida solo fino al 31 luglio 2024 e offre un’opportunità vantaggiosa per chi cerca di contenere le spese per il rifornimento. La promozione è dedicata ai clienti Esselunga che hanno la carta Fidaty ed è sfruttabile sia acquistando fisicamente in negozio, sia acquistando online.

Dettagli dell’iniziativa

I buoni carburante in questione possono essere utilizzati presso le stazioni di servizio ENI e Q8. I clienti possono acquistare buoni dal valore di 50 euro a soli 46,50 euro, ottenendo così un risparmio immediato di 3,50 euro. Inoltre, sono disponibili anche buoni di importi superiori, come quelli da 100 euro e 150 euro, sempre con ottimi sconti. Ecco in dettaglio tutti i buoni acquistabili e le scontistiche applicate:

Buono carburante ENI da 50€ : paghi 46,50€ e risparmi 3,50€ .

: paghi e risparmi . Buono carburante ENI da 100€ : paghi 93,00€ e risparmi 7,00€ .

: paghi e risparmi . Buono carburante ENI da 150€ : paghi 139,50€ e risparmi 10,50€ .

: paghi e risparmi . Buono carburante Q8 da 25€ : paghi 23,25€ e risparmi 1,75€ .

: paghi e risparmi . Buono carburante Q8 da 50€ : paghi 46,50€ e risparmi 3,50€ .

: paghi e risparmi . Buono carburante Q8 da 100€: paghi 93,00€ e risparmi 7,00€.

Modalità di acquisto

Per approfittare di questa promozione, i clienti devono recarsi presso i punti vendita Esselunga oppure acquistare online attraverso l’app Esselunga o il sito web della catena di supermercati.

Vantaggi per i consumatori

Questa promozione rappresenta un’opportunità significativa per i clienti di Esselunga, specialmente in un periodo in cui i costi del carburante sono in aumento. L’iniziativa non solo incoraggia i consumatori a fare acquisti nei supermercati, ma offre anche un modo pratico per risparmiare su un’esigenza quotidiana come il rifornimento di carburante.