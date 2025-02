Buono Amazon da 50€ gratis: ecco come ottenerlo con Vodafone Casa

Cinquanta euro in regalo per chi sceglie Vodafone casa: una promozione Vodafone lampo, valida esclusivamente dal 4 al 6 febbraio 2025, che premia i nuovi clienti della rete fissa con un buono Amazon.

L’operatore, recentemente acquisito dal Gruppo Swisscom, offre diverse soluzioni tecnologiche per soddisfare le esigenze di connettività domestica. Tra le offerte Vodafone, spicca Internet Unlimited, che sfrutta la potenza della fibra FTTH per garantire velocità fino a 2,5 Gbps, con chiamate e modem inclusi al costo di 25,90 euro al mese. Per chi non dispone di accesso alla rete fissa tradizionale, c’è Casa Wireless, basata sulle reti 4G e 5G, disponibile allo stesso prezzo. Chi desidera unire fisso e mobile può invece optare per il Family Plan, al costo di 34,90 euro, che include anche una SIM con Giga illimitati in 5G.

L’iniziativa segue un iter preciso: dopo l’attivazione online o tramite contatto telefonico, i clienti hanno 90 giorni per compilare un modulo che riceveranno via email. Il buono Amazon, valido per 10 anni su Amazon.it, sarà poi inviato allo stesso indirizzo di posta elettronica.

Da tenere presente che tutte le offerte prevedono un contributo iniziale di 19,95 euro e un costo rateizzato di 5 euro mensili per 24 mesi, che rappresenta il periodo minimo di permanenza. L’integrazione con Fastweb, sotto il nuovo marchio Fastweb + Vodafone, segna un’importante evoluzione per l’operatore nel mercato italiano delle telecomunicazioni.

