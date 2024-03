Call of Duty Vanguard per PS4: PROMO da acchiappare per il MIGLIOR SPARATUTTO

Per gli amanti dei videogiochi sparatutto, Call of Duty è un punto di riferimento da anni. E oggi su Amazon puoi trovare uno dei suoi capitoli più apprezzati in assoluto ad un prezzo d’occasione. La versione per PS4 di Call of Duty Vanguard è infatti in vendita con lo sconto del 22%. Lo vai a pagare solamente 27,96 euro con la spedizione inclusa, per una promo da acchiappare al volo e non farsi scappare. Immergiti nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e goditi il meglio che il multiplayer ha da offrire. Approfittando oggi dell’offerta esclusiva di Amazon, hai anche la consegna gratuita.

Call of Duty Vanguard per PS4: la Seconda Guerra Mondiale direttamente su console

Considerato uno dei capitoli più di successo degli ultimi anni, Call of Duty Vanguard per PS4 non può mancare nella tua lista se ti consideri un vero amante dei videogiochi sparatutto. Sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision nel 2021, questo appassionante titolo ti darà la possibilità di vivere in prima persona alcuni degli avvenimenti più importanti della Seconda Guerra Mondiale.

Dai combattimenti nei cieli dell’Oceano Pacifico all’entrata a Stalingrando con i fucili da cecchino, passando per la Normandia e tanto altro. C’è stato un focus molto attento sulla campagna, che vede protagonisti un gruppo di soldati che si riuniscono per affrontare la più grande minaccia di sempre. Ma c’è anche spazio per gli amanti dell’online, con il multiplayer ancora una volta curato nei dettagli. Tra la modalità Tutti contro tutti, il Deathmatch a Squadre, Cerca e Distruggi e chi più ne ha più ne metta, avrai modo di salire di livello e di vincere partite con le armi migliori.

Torna finalmente anche la tanto discussa esperienza Zombie, sviluppata da Treyarch e che ti farà mettere alla prova. Dovrai affrontare diverse ondate di non-vivi con le armi a tua disposizione. Se sei interessato, acquista ora la tua copia di Call of Duty Vanguard e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile.

