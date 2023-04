Cambio PC Desktop? Questa super offerta LENOVO è da non perdere!

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop, lo dice già il nome, è un PC desktop realizzato da Lenovo con componentistiche pensate per il gaming, di conseguenza ci troviamo di fronte ad un preassemblato con caratteristiche tecniche di tutto rispetto, capace di soddisfare sia i giocatori più esigenti, sia chi cerca un computer veloce e affidabile in cui anche il montaggio audio/video non ci spaventa. Se poi lo utilizzerete solo per posta, navigazione web e contabilità avrete per le mani una vera e propria scheggia!

Possiamo quindi acquistarlo, venduto e spedito da Amazon, con un clamoroso sconto del 38% per 799 euro. Non comprarlo sarebbe un vero e proprio delitto!

Configurazione davvero al top

Il case del Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop è piuttosto classico a livello di design, segno questo che posizionarlo anche in salotto non è un problema. La sua principale caratteristica identificativa sono le strisce rialzate al centro del pannello frontale, insieme a quelle verticali di illuminazione blu. Non ci stupisce per effetti speciali, ma ci colpisce per eleganza e qualità costruttiva. Inoltre, il pannello frontale fa anche passare un buon flusso d’aria. Due le ventole all’interno del case: una di aspirazione vicino alla parte inferiore del pannello frontale e una di scarico nella parte posteriore.

Semplicemente leggendo la componentistica si capisce come Lenovo non abbia lesinato sulla forza bruta all’interno dell’elegante case, troviamo infatti:

Processore AMD Ryzen 5 5600G

SSD 512GB M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe per avere tutto lo spazio necessario per lavorare e giocare

8GB di UDIMM DDR4-3200 espandibile fino a 64GB DDR4-3200

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

Avremo quindi prestazioni di tutti rispetto anche sui giochi più moderni ed esosi, garantendo quindi di toccare il 4K senza problemi e una longevità nel tempo senza dubbio di alto profilo.

In definitiva, grazie a questo sostanzioso -38 % sul prezzo di partenza Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop è il PC tutta sostanza, veloce e dotato di componentistiche gaming di grande pregio. Rapporto qualità prezzo al top, da non lasciarselo sfuggire assolutamente!

