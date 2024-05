ChatGPT: in arrivo l'integrazione con Google Drive

ChatGPT ha iniziato ad offrire l’integrazione con Google Drive, confermando le prime voci che parlavano di questo importante passo avanti circolate nel corso dei primi giorni del mese di maggio.

Questa funzionalità è molto importante, ma al momento è disponibile, il rollout è appena iniziato, solo per gli utenti enterprise e per gli utenti paganti di ChatGPT.

Non solo Google Drive

Tramite un Connect Apps è possibile interagire con Google Drive ma anche con One Drive, fermo restando che è possibile caricare un file salvato direttamente sul nostro PC. Kristi Hines, artista e content creator ha mostrato nel suo profilo X una piccola clip di tutte le potenzialità di questa integrazione: nel suo caso ha utilizzato il nuovo modello di intelligenza artificiale di openAI GPT-4o. Ha dato in pasto alla i.a. un pdf di 500 pagine, il quale è stato digerito in un batter d’occhio e sintetizzato nei punti principali.

Al momento non ci sono altre informazioni su come evolverà e quali saranno le funzioni di questa integrazione tra Chat GTP e Google Drive, ma sin ora quello che è stato mostrato è assolutamente promettente.

Dove invece ci sono tante informazioni è quello che ci aspetta con l’integrazione totale, come mostrato nel recente Goggle I/0 2024 dell’intelligenza artificiale Gemini con tutta l’infrastruttura Workspace. Ad esempio Gemini 1.5 Pro è presente sia in Gmail che in Drive con un pannello laterale. In che modo Gemini potrebbe aiutare il flusso di lavoro? Potrebbe preparare una mail partendo da diversi documenti, o magari potrebbe catalogare le mail in maniera automatica in base al mittente.

Queste nuove funzionalità legate a Gemini sono disponibili al momento per gli utenti iscritti a Workspace Labs e Gemini Workspace Alpha. Ma il mese prossimo arriveranno per tutti gli utente paganti Gemini e Goggle One Ai Premium.