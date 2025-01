Canone Rai, altro aumento nel 2025: come fare per non pagarlo

Ennesima batosta per tutti i cittadini residenti in Italia. Il Canone Rai nel 2025 subirà un ulteriore aumento, passando dai 70 euro dello scorso anno ai 90 euro di quest’anno. Una decisione presa in seguito all’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio, che riporta l’imposta al costo canonico che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi.

Nulla da fare dunque per lo sconto di 20 euro, registrato lo scorso anno. A dover pagare il canone Rai sono tutti coloro che hanno un apparecchio capace di ricevere segnali televisivi terrestri o satellitari in casa. Un fattore che dunque prescinde dall’utilizzo effettivo della TV o dalla preferenza di alcuni programmi piuttosto che di altri. Fortunatamente però, ci sono alcune modalità per ottenere l’esenzione dal versamento.

Canone Rai 2025: le modalità di esenzione dal pagamento

Anche nel 2025, il pagamento del Canone Rai viene distribuito in dieci rate mensili da 9 euro. Da includere nelle bollette della fornitura elettrica, da gennaio e fino al prossimo ottobre. Chi invece non dispone di un regolare contratto, sarà tenuto a versare l’intero importo entro il 31 gennaio con il modello F24.

Come anticipato, ci sono alcune modalità di esenzione dal pagamento del Canone Rai. Una categoria interessata sono gli over 75 con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Ma solo in caso di mancata convivenza di altre persone titolari di reddito. Ad essere inclusi nella lista anche i diplomatici, i militari stranieri presenti in Italia e chi non possiede apparecchi televisivi.

Ma non solo, perché il canone Rai non si applica nemmeno per chi accede ai canali della TV di stato tramite connessione ad internet. E dunque utilizzando dispositivi quali lo smartphone, il tablet o il computer. Per poter ottenere l’esenzione dal Canone Rai, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio. Il documento è disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate e va presentato attraverso l’applicazione web, tramite intermediari abilitati, via PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it o in forma cartacea spedendo il documento all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino.