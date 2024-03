Captain TSUBASA: Rise of New Champions, facciamo gol su Switch col MENO 33 PER CENTO

Chiamatelo come volete, per chi ha almeno 30 primavere sulle spalle sarà sempre Holly e Benji! Ma visto che è finita l’epoca dei doppiaggi e delle localizzazioni fantasiose, bisogna chiamarlo con nome giusto: Captain TSUBASA: Rise of New Champions, ovvero la nuova avventura di Holl… pardon, Captain TSUBASA che Amazon propone oggi su Nintendo Switch con un prezzo scontatissimo, un bel MENO 33% che fa abbassare il prezzo di 20 euro! Se siete amanti del vecchio cartone animato o se volete un divertentissimo gioco arcade di calcio, una valida alternativa ai soliti FIFA e PES, Captain TSUBASA: Rise of New Champions fa proprio al caso vostro!

Ed è goal!

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un gioco di calcio che porta un tocco di freschezza al genere calcistico grazie all’azione super arcade e ai tiri e alle abilità dei giocatori decisamente sopra le righe che hanno reso famoso il cartone animato.

Captain Tsubasa: Rise of New Champion presenta un sistema di gioco basato su abilità uniche dei personaggi, con mosse speciali e superpoteri che possono essere utilizzati per sfidare gli avversari e segnare gol spettacolari. I giocatori possono personalizzare e potenziare i personaggi, sbloccare nuove abilità e migliorare le statistiche per creare la squadra perfetta e diventare dei veri campioni.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions offre diverse modalità di gioco, tra cui la storia principale che segue le avventure di Tsubasa Ozora e dei suoi amici nella scalata verso il successo nel mondo del calcio. Ci sono anche modalità multiplayer online che permettono ai giocatori di sfidare amici o sconosciuti in partite competitive e cooperativa. Tutto come da manuale.

Ma ovviamente la cosa più importante è che Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un gioco di calcio estremamente divertente, ma soprattutto ci immerge completamente nel mondo di Holly e Benji, grazie anche ad una grafica ben fatta e coloratissima che su Nintendo Switch è un vero festival di colori! Tanto fan service ma anche tanta sostanza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.