Caricatore 2 in 1 Anker: non fa miracoli, ma sostiene e ricarica il tuo iPhone in verticale

Anker PowerCore Magnetic è un dispositivo di quelli a cui a volte nemmeno pensi, ma che poi una volta scoperti diventa un tuo insostituibile compagno nella vita quotidiana, almeno se hai un iPhone. Perché è uno di quei gingilli che alla fine sfrutti alla grande in quanto ti offrono soluzioni piccole ma geniali a certe tue esigenze. Ora puoi assicurartelo con 49 euro e le spedizioni gratuite di Amazon. Ricordati solo di spuntare l’apposita voce Applica coupon 10€ per ottenere questo prezzo finale.

Anker PowerCore Magnetic, super utile

Il dispositivo dispone di un versatile cavalletto pieghevole integrato che mantiene il tuo iPhone 13/12 in posizione verticale per un comodo angolo di visione. Forte e scattante, il magnete superpotente si aggancia in posizione per garantire un perfetto allineamento e una carica efficiente. Il design elegante misura appena 0,5 pollici (12,5 mm), quindi puoi rispondere a chiamate, scattare selfie e fare tanto altro con una sola mano.

Il caricatore magnetico portatile mantiene il tuo iPhone 13/12 in posizione durante la ricarica e lo combina con un cavalletto utilizzabile a mo’ di supporto. Nonostante le modeste dimensioni perfette per il palmo della tua mano, il caricabatterie portatile magnetico da 5.000 mAh è in grado di fornire 17 ore di utilizzo prolungato. Con tanto di porte di ingresso e uscita USB-C, ora puoi ricaricare rapidamente il caricabatterie portatile o alimentare qualsiasi dispositivo USB-C compatibile.

La nuova tecnologia Mini Cell di Anker riduce le dimensioni complessive della batteria senza compromettere la potenza e l’efficienza di ricarica. Insomma un piccolo gioiellino comodo ed efficiente. Ora puoi assicurartelo con 49 euro e le spedizioni gratuite di Amazon. Ricordati solo di spuntare l’apposita voce Applica coupon 10€ per ottenere questo prezzo finale.

