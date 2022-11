Caricatore 3 in 1 super WIRELESS, ecosistema Apple al massimo

Sei stanco di avere un mare di caricatori in giro per casa o sei stanco di cercare una presa libera allora ti consiglio questo Caricatore Wireless Pieghevole 3 in 1.

Affrettati ad acquistarlo su Amazon, lo paghi solo 35,19€ con un risparmio del 18%, non devi far altro che approfittare delle promozioni del Black Friday attive fino al 28 di Novembre. Non farti scappare questa offerta e aggiungilo subito al tuo carrello per completare il check-out.

Inoltre le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime attivo sul tuo account.

Tieni in ordine i tuoi dispositivi e ben carichi con questo comodissimo caricatore 3 in 1

Disponibile nelle colorazioni nero e bianco, questo Caricatore Wireless Pieghevole 3 in 1 di ZUMSEY è perfetto per ricaricare i tuoi device Apple e non solo, in un colpo solo. Infatti con questo pratico caricatore potrai ricaricare non solo il tuo smartphone ma anche il tuo SmartWatch ed e le tue auricolari Bluetooth. Naturalmente prima dell’acquista controlla se il tuo smartphone è compatibile con questo caricatore e se supporta la ricarica wireless.

Nel prezzo sono inclusi: un cavo di ricarica di tipo USB-C e un alimentatore USB, il manuale di utilizzo e la garanzia. Portalo ovunque ti possa servire dal momento che può essere ripiegato e richiuso su se stesso, inoltre i suoi LED luminosi ti indicheranno lo stato di ricarica dei tuoi dispositivi.

Non farti perdere questa ottima offerta e acquista al volo questo comodissimo Caricatore Wireless Pieghevole 3 in 1 di ZUMSEY su Amazon al fantastico prezzo di 35,19€ risparmiando il 18% del suo prezzo con la super promozione del Black Friday!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.