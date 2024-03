Caricatore Power Delivery minuscolo nel prezzo e nelle dimensioni!

Nel panorama degli accessori per smartphone, il caricatore Power Delivery Anker Nano è un prodotto con delle ottime caratteristiche: la capacità di combinare dimensioni ridotte e prestazioni elevate. Il PowerPort III USB-C è il dispositivo perfetto per la ricarica di iPhone, ma anche di altri moltissimi dispositivi. Offre una potenza di erogazione massima di 20 W. Attualmente, grazie a uno sconto del 24% più un ulteriore 10% disponibile via coupon su Amazon, il prezzo di questo piccolo grande accessorio è di soli 12,30€.

Piccolo, ma potentissimo: ecco il caricatore Power Delivery che DEVI avere!

La tecnologia PowerIQ 3.0 di Anker, di cui è dotato questo caricatore Power Delivery, garantisce una ricarica veloce e sicura, adattandosi automaticamente al dispositivo collegato per fornire la massima potenza possibile nel minor tempo. Questo significa che non solo gli iPhone, ma anche altri dispositivi Android, accessori come auricolari auricolari e molti altri device possono essere ricaricati velocemente grazie a questo dispositivo.

Il design del caricatore Anker Nano è il vero punto di forza: è il 50% più piccolo e leggero rispetto a un caricatore standard, con uno spessore di soli 2,5 cm.

Questo lo rende incredibilmente portatile e pratico da portare sempre con sé, senza rinunciare alla potenza necessaria per una ricarica rapida. Inoltre, la realizzazione tecnica interna assicura una minore produzione di calore rispetto a un dispositivo standard.

Nella confezione troverai il PowerPort III Nano e un manuale di istruzioni, mentre il cavo di ricarica non è incluso. Il caricatore è compatibile con tutti i dispositivi che supportano lo standard Power Delivery.

Approfitta dell’offerta su Amazon e porta a casa il caricatore Power Delivery Anker Nano a soli 12,30€, grazie allo sconto del 24% più un ulteriore 10% disponibile via coupon. Il prezzo è bassissimo: compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.