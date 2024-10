Caricatore USB C 3-in-1 in doppio sconto: oggi lo paghi pochissimo

Per assicurare la giusta energia ai tuoi dispositivi elettronici ogni volta che vuoi, prova il Caricatore USB C da 67 W Anker! Oggi è disponibile su Amazon a soli 25 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un coupon aggiuntivo del 25% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, un doppio sconto così speciale non capita tutti i giorni!

Caricatore USB C da 67 W Anker: massima energia sempre a portata di mano

Il Caricatore USB C da 67 W Anker è il gadget tech di cui hai bisogno per avere i tuoi dispositivi elettronici sempre pronti all’uso in ogni evenienza.

Dispone di tre porte che ti permottono di caricare tre dispositivi contemporaneamente: nello specifico puoi sfruttare due porte USB-C e una USB-A così da accontentare qualsiasi esigenza di ricarica.

Si caratterizza per una potenza di ricarica massima da 67 W che risulta ideale per ogni dispositivo tech, che si tratti di cellulari, tablet e laptop. Anche la velocità di ricarica è sempre garantita per evitare sprechi di tempo: basti pensare che questo modello è in grado di caricare, ad esempio, un MacBook Pro con chip M1 dallo 0 al 50% in soli 46 minuti.

Nella promozione è incluso anche un cavo USB-C da 1,5 m con chip E-Marker integrato, che fornisce fino a 5 A di corrente e 100 W di potenza per ottimizzarne l’utilizzo. Per finire, il caricatore ha dimensioni davvero super compatte così da poterlo inserire in borsa o nello zaino nella massima comodità.

