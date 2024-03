Caricatore Wireless 3 in 1: oggi il COUNPON è davvero ESAGERATO

Se vuoi cambiare il tuo modo di ricaricare lo smartphone e vuoi migliorarne le prestazioni di ricarica così da poterne usufruire più velocemente, devi assolutamente prendere in considerazione l’acquisto di un caricatore wireless 3 in 1. Oggi è disponibile su Amazon il fantastico prodotto di INIU, e puoi sfruttare il coupon del 50% che fa letteralmente crollare il prezzo d’acquisto a 19,99€. Approfittane subito prima che le scorte finiscano!

Caricatore Wireless 3 in 1: ora su Amazon lo puoi acquistare a metà prezzo

Questo prodotto è utile per ricaricare in contemporanea sia il tuo smartphone che i tuoi auricolari e smartwatch, dimenticandoti quindi la necessità di dover gestire cavi e adattatori multipli, oltre che di trovare prese di corrente a sufficienza per ricaricare questi dispositivi. Quindi, potrai rendere di nuovo carichi e disponibili questi device praticamente in un sol colpo, soluzione particolarmente utile se sei una persona che viaggia spesso.

Per poterlo utilizzare basterà attaccare i nostri dispositivi magneticamente al caricatore, diventando anche un ottimo supporto. L’attrazione magnetica è talmente potente che il nostro iPhone manterrà la posizione senza muoversi di un centimetro, potendolo utilizzare nel frattempo anche per fare videochiamate o altro; dunque, non scivolerà o interromperà la ricarica in nessun caso.

La sua potenza di uscita è di 7,5 W e funziona perfettamente con la stragrande maggioranza di dispositivi iPhone presenti attualmente sul mercato. Inoltre, ti consigliamo di rimuovere la cover per poter usufruire di una ricarica qualitativamente migliore. Approfitta subito dell’eccezionale coupon del 50% e acquista subito questo caricabatterie wireless 3 in 1: solo per oggi il prezzo finale d’acquisto è di 19,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.