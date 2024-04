FOLLIA Amazon del weekend: il RE dei mid-range Motorola giù del 36%

Motorola moto G84, uno tra i mid-range più popolari, è attualmente il protagonista assoluto di una offerta su Amazon coi fiocchi. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 36%, il device del colosso hi-tech è attualmente in vendita a 191€ con la spedizione rapida inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

Lo smartphone a marchio Motorola ha senza ombra di dubbio tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza scendere a compromessi: è un device ideale per navigare in rete, telefonare, ascoltare la musica, chattare sui social, guardare video e molto altro ancora.

Motorola moto G84 è in vendita su Amazon a un prezzo assolutamente conveniente

Il device della casa alta monta un bel pannello pOLED da 6.55 pollici a 120Hz, ideale per guardare video ad altissima risoluzione e senza mai cali di frame, mentre sotto il cofano trova posto un buon processore octa-core affiancato da ben 12GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh. Si aggiungono, inoltre, un velocissimo modem 5G, il supporto alla connettività dual SIM, NFC e anche la impermeabilità agli schizzi e all’acqua con la certificazione IP52.

Non manca un comparto fotografico di buon livello: infatti, Motorola moto G84 monta un modulo multiplo con un sensore principale da 50MP e un sensore secondario da 8MP per foto e video di qualità.

Se vuoi spendere poco e ottenere il miglior risultato dal tuo investimento, non devi assolutamente farti scappare l’offerta di Amazon sul mid-range Motorola con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.