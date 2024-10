Cassa Bluetooth Portatile super potente in doppio sconto: ancora per pochissimo

Porta la festa ovunque con questo speaker di ultimissima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo bomba! Si tratta della Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2, al momento disponibile a soli 30 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Un doppio sconto del genere è davvero imperdibile!

Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2 è un vero e proprio concentrato di potenza che permette di creare l’atmosfera giusta ovunque tu sia.

Si contraddistingue per una potenza elevatissima di ben 12 W che, in più, offre una profondità di bassi ottimizzata grazie ai doppi driver in neodimio. Tra l’altro il dispositivo è dotato di un processore di segnale digitale avanzato che garantisce dei bassi con zero distorsione a qualsiasi volume, così da poter immergerti nella tua musica preferita così come se fossi al centro di un concerto.

In più, la cassa dispone della protezione IPX7 che la rende resistente a pioggia, polvere, neve e spruzzi. Questo vuol dire che potrai sfruttarla non solo a casa, ma anche in giardino, al mare o in qualunque altro posto all’aria aperta.

Per creare un suono ancora più potente, potrai sfruttare la modalità di Associazione Stereo Wireless, ovvero associare due SoundCore 2 attraverso un singolo dispositivo per far scatenare la festa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.