Casse Bluetooth portatili: PREZZI ECCEZIONALI ancora per poco su Amazon!

Sony SRS-XB100: introduciamo una delle migliori casse Bluetooth di Sony in termini di qualità prezzo. Nonostante sia uno speaker molto compatto e piccolo in dimensioni, con tanto di cinturino per trasportarla ovunque, riuscirai comunque a godere di un suono potente e chiaro con bassi profondi. La batteria è di lunga durata, con 16 ore di autonomia con una ricarica completa, la quale avverrà mediante USB-C. È impermeabile e durevole grazie alla protezione IP67 e a un nuovo rivestimento anti raggi UV. Acquistala col 38% di sconto a soli 39,99€.