Cavetto USB-C da 3 m: carica tutto dove vuoi!

Oggi è in grande sconto un prodotto davvero comodissimo che, sicuramente, farà la differenza per chi è sempre in movimento. Si tratta del cavetto USB-C da 3 m di Anker. Un prodotto perfetto sia per caricare il vostro smartphone che tablet e notebook. Il motivo? Riesce ad erogare una potenza massima di 240W con tecnologia Power Delivery. Arriviamo però al punto forte: il prezzo! Questo fantastico prodotto oggi infatti è in super sconto Amazon del 13% e costa solo 13,99€! Bello eh? Non lasciarti scappare questa fantastica offerta!

Un cavetto USB-C da 3 m pronto a tutto!

Chi conduce una vita molto attiva e lavora o studia grazie a dispositivi come tablet e computer notebook sa benissimo che in certi contesti è indispensabile dotarsi di cavetti molto lunghi. C’è chi preferisce le prolunghe, chi invece preferisce dotarsi dell’accessorio giusto. In tutti i casi, il prodotto migliore che potete acquistare oggi è il cavetto USB-C da 3 m di Anker. Gratantisce una potenza massima di carica di ben 240 W dipendente ovviamente dal caricabatterie che utilizzerete in combo.

Le caratteristiche speciali del prodotto ovviamente non sono solo quelle relative alla sua capacità di carica. Il cavetto infatti è spesso, ma flessibile: la resistenza è garantita dal tessuto che viene utilizzato al posto della plastica morbida per ricoprire il cavetto. Il prodotto è quindi molto resistente e perfetto per essere trasportato e “maltrattato” ogni giorno. Questo tipo di cavetti, solitamente, sono davvero eterni.

Il prodotto ovviamente risponde alle aspettative e, soprattutto, è in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

Visto il prezzo, si tratta di un cavetto USB-C da 3 m consigliato a chiunque conduca una vita molto attiva, ha costante necessità di corrente per caricare i propri device tech e che non può permettersi uno stop nella giornata lavorativa. Il prezzo convincerà chiunque: solo 13,99€ grazie allo sconto Amazon del 13%. Approfittatene ora e non ve ne pentirete!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.