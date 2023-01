Cerchi un hosting per il tuo sito WordPress? Ecco la soluzione ideale

Nell’ambito delle piattaforme note come Content Management System (CMS), WordPress è la più diffusa a livello globale.

Secondo alcuni studi del 2021 infatti, circa il 60% di siti Web presenti in rete utilizza questo sistema per proporre contenuti ai suoi visitatori.

A dispetto della diffusione notevole però, non tutti gli hosting offrono l’ambiente ideale per il suddetto CMS. WordPress, pur essendo semplice da utilizzare, ha bisogno di requisiti ben precisi, come i database MySQL e un certo spazio d’archiviazione per gestire i propri file.

In questo contesto, Keliweb si dimostra uno dei servizi più convincenti. Stiamo parlando di un provider italiano, attivo dal 2013, che si è ritagliato un posto di prestigio nel contesto degli hosting.

Con il suo WP Play, di fatto, propone una soluzione ideale per la maggior parte degli utenti WordPress.

L’hosting ideale per il tuo sito WordPress? Te lo offre un provider italiano

Cosa è in grado di offrire WP Play ai clienti Keliweb?

La sottoscrizione in questione va a proporre una serie di specifiche tecniche ideali per chi adotta il suddetto CMS, ovvero:

CPU 3 vCore

50 GB SSD di spazio

4 GB RAM

strumento per la migrazione del sito

50 caselle di posta

50 database

pannello cpanel

certificato SSL e HTTP/2

supporto MultiPHP

sistema di backup

Il tutto risulta ideale per siti Web con una quantità medio-bassa di visite. Nel caso di necessità particolari poi, Keliweb è in grado di offrire soluzioni specifiche, che possono soddisfare anche e-Commerce e siti con volumi di visite consistenti.

Non solo: come da prassi, il provider propone una soluzione del tipo “soddisfatti o rimborsati“, il che rende ancora più appetibile WP Play.

Infine, va tenuto conto che questa formula è, fino al 22 gennaio 2023, offerta con un’interessante promozione.

Stiamo parlando di uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Ciò, tradotto in termini pratici, si traduce con tutti i vantaggi di WP Play per appena 52,14 euro (più IVA) all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.