ChatGPT, in arrivo Videocamera Live: svolta per l'IA di OpenAI

Dopo un primo rilascio avvenuto lo scorso 12 dicembre negli Stati Uniti, finalmente la nuova funzionalità Videocamera Live arriva anche nella versione italiana di ChatGPT. Si tratta di una svolta epocale per il servizio di IA offerto da OpenAI, che apre ad un utilizzo tutto nuovo del chatbot. Che potrà rivelarsi utile tanto per il lavoro quanto per lo svago.

Già da tempo il team di sviluppatori della nota azienda specializzata in Intelligenza Artificiale si sta concentrando sullo sviluppo di sistemi multimodale, ossia in grado di integrare tipi di input testuali e multimediali in maniera efficace. Almeno per il momento, però, questa aggiunta sarà disponibile esclusivamente per coloro che hanno un piano in abbonamento a ChatGPT.

Videocamera Live di ChatGPT da oggi in Italia: di cosa si tratta

Videocamera Live è uno strumento innovativo reso disponibile per tutti gli abbonati a ChatGPT in Italia e che punta a rivoluzionare il modo in cui il chatbot viene utilizzato nel nostro Paese. Ma di cosa si tratta? Sostanzialmente sarà possibile interagire con l’IA mostrando in tempo reale elementi di ogni tipo: dagli oggetti agli animali, passando per monumenti, documenti e chi più ne ha più ne metta.

Oltre a poter identificare l’oggetto mostrato, ChatGPT sarà anche in grado di leggere i testi presenti e di fornire suggerimenti pratici. Ed è chiaro che una novità di questo tipo potrà essere utilizzata in ogni modo possibile. Pensiamo per esempio al fai-da-te, oppure alla richiesta di informazioni in tempo reale su un sito storico che si sta visitando. O ancora, per ottenere indicazioni nutrizionali su ciò che si sta mangiando.

Per poterla attivare subito, oltre ad avere un abbonamento attivo, bisogna seguire alcuni semplici passaggi. Dopo aver aperto l’app di ChatGPT da Android o da iOS, bisogna toccare l’icona delle barre sonore, premere sul simbolo della telecamera e poi su Continua per far sì che Videocamera Live sia attiva.