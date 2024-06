ChatGPT : la app desktop è disponibile per macOS

OpenAI ha annunciato oggi che la desktop app di ChatGPT per macOS è finalmente disponibile per tutti. L’app era stata presentata all’inizio dell’anno insieme ad altri aggiornamenti all’intelligenza artificiale, ma solo oggi, finalmente, è disponibile per tutte le tipologie di utenti, paganti e non. Alla base di ChatGPT per macOS c’è il nuovo modello GPT-4o grazie al quale è possibile interagire col chatbot anche usando la voce con un futuro aggiornamento. Una volta installata la app basta usare la scorciatoia Option + Spazie per far apparire il pop della i.a. Proprio come si è soliti usare per accedere a Spotlight.

The ChatGPT desktop app for macOS is now available for all users. Get faster access to ChatGPT to chat about email, screenshots, and anything on your screen with the Option + Space shortcut: https://t.co/2rEx3PmMqg pic.twitter.com/x9sT8AnjDm — OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024

La app permette di facilitare il flusso di lavoro in molti modi, velocizzando azioni come fare screenshot, caricare file, chiedere qualsiasi cosa, condividere immagini e cercare conversazioni. Inoltre, dalla barra del menù è possibile avviare una chat temporanea che terminerà una volta chiusa l’applicazione; attivare il correttore ortografico; accedere a funzioni come Memoria, Chat archiviate, Esporta chat, modifica dimensione del testo e altro ancora. Questa integrazione è molto importante visto che si integra con quella, opzionale, che vedremo sui prossimi iPhone 16 dopo l’estate che completerà le eventuali mancanze di Apple Intelligence. Apple stessa ha subito comunicato infatti che la propria i.a. è attualmente un grande work in progress, tanto che al rilascio di settembre sarà in versione beta, senza dimenticare poi che la stessa Apple Intelligence non sarà pubblicata in Europa a settembre a causa del DMA.