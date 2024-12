ChatGPT Pro, OpenAI annuncia l'IA più avanzata di sempre: cos'è e quanto costa

Sin dal momento del suo lancio, ChatGPT ha completamente rivoluzionato il settore dell’IA come lo conoscevano. Il chatbot di OpenAI rappresenta oggi una certezza nel mercato, un sistema avanzato e in grado di svolgere un numero di operazioni sempre più complesse. Grazie al sistema di machine learning e al lavoro svolto dal team per migliorare l’intero servizio da cima a fondo.

Nella giornata di ieri, la stessa OpenAI ha fatto un annuncio storico che è destinato a cambiare le carte in tavola per tutti coloro che già oggi utilizzano l’Intelligenza Artificiale. Sta infatti per arrivare ChatGPT Pro, un nuovo servizio in abbonamento che dà la possibilità di accedere al sistema più avanzato di sempre. Con tante funzionalità esclusive e un modello avveniristico per il settore.

ChatGPT Pro: tutto quello che c’è da sapere

Con ChatGPT Pro, OpenAI ha voluto compiere l’ennesimo passo in quella che è una rivoluzione in atto nel mondo delle intelligenze artificiali. Altro non è che un nuovo servizio in abbonamento, che si aggiunge al già disponibile Plus (che costa 20 dollari al mese). Con l’inedito piano a pagamento, che avrà un prezzo mensile di 200 dollari, si potrà accedere a funzionalità molto più avanzate rispetto alla versione base.

Il tutto si basa sul modello o1, in grado di utilizzare un maggior numero di risorse di calcolo in grado di fornire risposte di qualità eccelsa. Ma non solo, perché ChatGPT Pro è stato ottimizzato anche il modello per il ragionamento su immagini.

Visti i costi di ChatGPT Pro, OpenAI ha preferito per il momento rivolgersi a professionisti del settore, ricercatori e sviluppatori. Ossia categorie che sono alla ricerca di strumenti sempre più avanzati, con l’obiettivo di risolvere problemi complessi. La roadmap fissata dall’azienda prevede il rilascio dell’abbonamento Pro anche per gli utenti Enterprise ed Edu, che potranno accedere a tutte le aggiunte a partire dalla prossima settimana.