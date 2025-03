Ubuntu 25.04 Plucky Puffin: tutte le novità del nuovo sistema operativo

La beta di Ubuntu 25.04 (nome in codice Plucky Puffin) è disponibile per il download, offrendo agli utenti un’anteprima delle innovazioni tecnologiche che saranno incluse nella versione finale, attesa per il 17 aprile 2025. Questa release introduce aggiornamenti significativi, miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità che promettono di ridefinire l’esperienza utente.

Basato sul recente Linux 6.14, il sistema operativo garantisce supporto hardware avanzato e prestazioni ottimizzate. L’ambiente desktop predefinito, GNOME 48, offre una maggiore fluidità grazie alla tripla bufferizzazione e include funzionalità innovative. Tra le novità, spicca il passaggio da Evince a Papers come visualizzatore di documenti e l’introduzione di servizi di geolocalizzazione tramite BeaconDB.

L’installer di Ubuntu Desktop è stato migliorato per semplificare la sostituzione di un’installazione esistente, offrendo anche una migliore compatibilità con partizioni protette da BitLocker e supporto per scenari di installazione avanzati, inclusi sistemi dual boot criptati.

Le novità in ambito di rete includono il supporto di Netplan per connessioni Wi-Fi wpa-psk-sha256 e configurazioni di routing-policy con NetworkManager. Inoltre, systemd-networkd-wait-online ora consente di attendere la configurazione dei server DNS prima di considerare un’interfaccia online.

Tra i miglioramenti per gli utenti, l’installazione predefinita del pacchetto `xdg-terminal-exec` permette l’accesso rapido al terminale con Ctrl+Alt+T. Per quanto riguarda il software, la beta include LibreOffice 25.2 come suite per l’ufficio, GIMP 3.0 per l’editing di immagini e Firefox 136 come browser predefinito.

Sotto il cofano, Ubuntu 25.04 introduce aggiornamenti alla toolchain, tra cui GCC 14.2, Python 3.13.2, Rust 1.84, e Go 1.24, insieme a nuove versioni di librerie e strumenti come NetworkManager 1.52, OpenSSL 3.4 e PipeWire 1.2.7. Questi miglioramenti garantiscono maggiore stabilità, sicurezza e prestazioni.

Gli utenti interessati possono scaricare la beta dal sito ufficiale in diverse varianti, tra cui Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Kubuntu, Xubuntu, e altre. Canonical avverte che si tratta di una versione preliminare non adatta per ambienti di produzione. Con il rilascio ufficiale previsto per aprile 2025, Plucky Puffin segna un nuovo capitolo per uno dei sistemi operativi Linux più apprezzati al mondo.