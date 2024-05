ChatGPT: rimossa la voce simile a Scarlett Johansson

Qualcuno se ne è accorto, e alla fine OpenAI ha dovuto rimuovere la voce chiamata Sky, troppo simile a quella di Scarlett Johansson. Non ci sarebbe nulla di male in teoria, ma a tutti è sembrato un richiamo diretto al personaggio interpretato dall’attrice in Her, dove per l’appunto dava la voce ad una intelligenza artificiale super evoluta. Il film, uscito nel 2013, è stato un grande successo, e benché Sky sia presente da un anno in ChatGPT, solo con la presentazione una settimana fa di GPT-4o, il nuovo modello multimodale capace di leggere ed interpretare le emozioni e quindi di porsi in modo molto più naturale e “umano” con l’utente la somiglianza si è resa palese.

Similitudine non intenzionale

Il direttore tecnico di OpenAI Mira Murati in un’intervista a The Verge ha negato che Sky fosse stata implementata per imitare espressamente la voce della Johansson. Anche se il CEO di OperAI rese ancor più esplicita la somiglianza presentando la voce sul suo profilo X dopo la recente presentazione con la singola parola “her”, rincarando poi la d0se dicendo che Her è il suo film preferito.

Non sappiamo se la rimozione è nata per evitare probabili beghe legali. In tal senso The Verge ha provato a contattare i rappresenti legali di Scarlett Johansson per avere informazioni certe, ma ad oggi non c’è stata nessuna risposta.

Sappiamo solo che le cinque voci di ChatGPT sono state scelte dopo aver ascoltato le prove di 400 attori, uomini e donne. Per motivi di privacy Open AI non ha condiviso informazioni su chi siano questi professionisti. Ha solo confermato che Sky non è Scarlett Johansson, bensì un attrice diversa.

Interagendo quindi con ChatGPT non c’è più la suggestione di parlare con Scarlett Johansson. La realtà aveva quasi superato la finzione, ma uno stuolo di avvocati l’ha fatta probabilmente tornare indietro.