ChatGPT sfida Google: arriva il motore di ricerca targato OpenAI

OpenAI si allarga ancora e lancia ChatGPT Search, il nuovissimo motore di ricerca che promette di essere potente come mai prima d’ora. Con l’obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote a Google e diventare il punto di riferimento sul web. In che modo? Sfruttando tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, per poter fornire risultati mai così completi ed esaustivi. Qualsiasi sia il prompt di ricerca.

L’annuncio è arrivato in un periodo di grandi cambiamenti per ChatGPT, con l’iniziativa dei 12 giorni di annunci natalizi che OpenAI sta portando avanti per “stuzzicare” la propria community con novità continue. Questa è solo una delle tante ma, potenzialmente, sarà quella con il maggior impatto nel breve periodo.

ChatGPT Search è realtà: ecco di cosa si tratta

Introdotta in prima battuta per i soli utenti abbonati a pagamento e per coloro che si erano iscritti alla lista d’attesa, da oggi ChatGPT Search è disponibile per tutti. La risposta ufficiale a Google non si è fatta attendere, avremo a disposizione un motore di ricerca tutto nuovo e che potrà rivelarsi utile tanto per lo svago quanto per il lavoro.

Di base, si potranno avere delle conversazioni vere e proprie con ChatGPT. Di risposta, si avranno risposte verificate, con dati aggiornati in tempo reale e presi direttamente dalla rete. Il tutto unificato con una capacità conversazionale avanzata e studiata nei minimi termini, in grado di riconoscere subito qual è il contesto della richiesta fatta.

Tra le altre modifiche integrate, c’è un miglioramento generale delle prestazioni, l’ottimizzazione del servizio per i device mobili e l’integrazione della ricerca nella modalità Vocale Avanzata. Se vuoi mettere subito alla prova questo strumento, ti basta aprire ChatGPT, effettuare una ricerca inserendo tutti i dettagli nella barra dedicata al prompt dei comandi e attendere: in qualche istante, avrai decine di risultati di ricerca completi e potenzialmente esaustivi.