ChatGPT sfida Google: il nuovo motore di ricerca è disponibile per tutti

Sin dal momento del suo arrivo sul mercato, ChatGPT ha completamente rivoluzionato un settore che si trovava ancora agli albori. Ossia quello dell’Intelligenza Artificiale, che oggi è riconosciuto ed utilizzato da sempre più persone. Tanto per svago quanto a livello professionale.

In questo senso, il chatbot di OpenAI si è imposto da subito come un punto di riferimento. E il successo non sembra volersi fermare qui, anzi. Di recente, l’azienda ha dato il via al rilascio di una funzionalità unica e che sa di sfida vera e propria a Google. È infatti arrivato il nuovo motore di ricerca ufficiale di ChatGPT, che ovviamente sfrutterà tutte le funzioni più avanzate di IA a propria disposizione per fornire risultati completi.

ChatGPT lancia il suo motore di ricerca: ecco come funziona

Si chiama ChatGPT Search, ed è il nuovo motore di ricerca voluto da OpenAI. Lanciato nei giorni scorsi, è disponibile per tutti gli utenti che hanno un abbonamento attivo. Basterà fare clic sull’icona Mondo per far partire una ricerca istantanea. Il chatbot utilizzerà gli strumenti di intelligenza artificiale a sua disposizione, sfruttando il linguaggio naturale.

La grossa differenza rispetto agli anni scorsi, quando il suo funzionamento era tutto basato su un database costruito tramite il machine learning, è che oggi riesce a gestire i dati in tempo reale. Permettendo così al consumatore di cercare news, ristoranti, attività da fare e via dicendo.

E non solo perché, rispetto a Google, con ChatGPT Search ci saranno anche suggerimenti in tempo reale, collegamenti per approfondire un determinato tema e via dicendo. Come promesso da OpenAI, al momento questa funzione è in fase embrionale (seppur già completa) ma è destinata a crescere esponenzialmente e ad accogliere funzionalità sempre più avanzate e mai viste prima. Per uno scacco matto alla concorrenza che potrebbe avere conseguenze enormi sul Mercato.