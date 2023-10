Che audio incredibile queste cuffie Premium Sony! E che sconto!

Sony WH-1000XM4 sono delle ottime, anzi eccezionali cuffie wireless a cancellazione del rumore, diretta evoluzione del modello XM3, cuffie queste che avevano impressionato per qualità costruttiva e per, ovviamente, qualità audio senza precedenti. Sony ha fatto il miracolo andando a migliorare un prodotto praticamente perfetto, e la cosa bella è che Amazon lo ha scontato alla grande! Stiamo parlando di cuffie Premium dal prezzo salato, ma oggi lo sconto è GIGANTESCO, MENO 40%! Il risparmio è quindi elevatissimo: ci rimangono in tasca ben 150 euro!

Dal punto di vista del design, WH-1000XM4 mantengono l’aspetto elegante e minimalista dei modelli precedenti. Le cuffie sono realizzate con materiali di alta qualità e sono leggere, il che le rende comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. Inoltre, sono pieghevoli, cosa decisamente non banale visto che non si tratta di piccoli auricolari.

La caratteristica principale di WH-1000XM4 è la loro eccezionale cancellazione del rumore. Grazie all’utilizzo del processore HD Noise Cancelling QN1, le cuffie sono in grado di ridurre il rumore esterno, isolando l’ascoltatore dai suoni indesiderati.

Un altro aspetto notevole di queste cuffie è la qualità del suono. Grazie ai driver da 40mm di diametro, WH-1000XM4 offrono un suono dettagliato e bilanciato, con una risposta in frequenza ampia che copre le note basse, medie e alte in modo uniforme. Inoltre, sono dotate della tecnologia DSEE Extreme, che migliora la qualità dell’audio compresso, avvicinandolo a quella dei file ad alta risoluzione. Qualità audio premium senza se e senza ma quindi.

Un’altra caratteristica interessante di WH-1000XM4 è la loro autonomia. Con una singola carica, queste cuffie possono durare fino a 30 ore di riproduzione musicale. Inoltre, supportano anche la ricarica rapida: con appena 10 minuti di ricarica, è possibile ottenere fino a 5 ore di autonomia.

Infine, WH-1000XM4 offrono una serie di funzionalità smart. Ad esempio, sono dotate di un sensore di rilevamento dell’uso, che permette di mettere in pausa la musica quando si tolgono le cuffie e riprenderla quando le si rindossano.

