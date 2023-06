Chiavetta USB Kingston Exodia DTX da 128GB a meno di 9 euro su Amazon

La chiavetta USB di Kingston, nello specifico il modello DataTraveler Exodia DTX/128GB è una delle soluzioni di archiviazione di alta qualità più apprezzate nell’ambiente informatico. Questa chiavetta ti permetterà di archiviare, trasferire e condividere in modo semplice e sicuro tutti i tuoi dati. Non lasciarti scappare questa grande promo e acquistala su Amazon a soli 8,89€ invece di 19,95€.

Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1, l’unità flash USB fornisce velocità di trasferimento dati superiori, ideale per il trasferimento di file di grandi dimensioni come film, foto ad alta risoluzione, documenti di lavoro e altro ancora.

Per assicurare una maggiore durata e proteggere il tuo dispositivo da possibili danni, la Kingston DataTraveler Exodia DTX da 128 GB è fornita con un cappuccio protettivo. Questo, insieme all’anello portachiavi, la rende l’opzione ideale per chi è sempre in movimento.

Quest’ultimo offre un ulteriore livello di praticità, e ti permette di portare la tua unità flash USB ovunque tu vada. Inoltre, i colori multipli disponibili consentono di personalizzare la tua chiavetta secondo il tuo stile personale.

Che tu abbia bisogno di salvare le tue foto, video, documenti di lavoro o altro ancora, questa unità flash USB è l’accessorio ideale che soddisfa le esigenze di tutti. Non lasciarti scappare lo sconto incredibile del 55% e acquistalo ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.