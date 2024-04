Caricabatterie USB-C a 5,99€? È TUTTO VERO, Amazon lo sta SVENDENDO

Continui ad avere problemi di autonomia coi tuoi dispositivi tech preferiti e non sai più cosa fare? Se pensi che la soluzione unica sia andare ad affidarsi a potenti caricabatterie da decine e decine di euro, ti sbagli di grosso! Solo oggi, su Amazon c’è una svendita totale per questo potente caricatore USB-C. Che puoi fare tuo a soli 5,99 euro, il prezzo più basso di sempre e che non troverai mai più. Compatibile con tutti i principali smartphone, PC e tablet, ti arriva già in settimana a casa con la consegna gratuita. Fatti furbo e prendilo subito, ad un prezzo del genere è un affarone.

Caricabatterie USB-C Layajia: il meglio della potenza col massimo della compatibilità

Questo fantastico caricabatterie USB-C di Layajia è studiato nei minimi dettagli per poterti fornire il massimo delle prestazioni sin da subito. Riesce a caricare simultaneamente fino a due dispositivi di ogni tipo. Come per esempio iPhone, iPad, iWatch, AirPods e molto altro. Con una potenza di 20 watt che diventa di 40 watt quando si carica con una singola porta di ricarica. Dotato di versatili meccanismi di protezione durante la ricarica, questo accessorio riesce a proteggere da problemi come la sovratensione, il surriscaldamento e il cortocircuito. Garantendo sempre il massimo della sicurezza.

Con la funzione di ricarica rapida PD3.0, garantisce una perfetta compatibilità e velocità di ricarica con tutti i devie che hanno la presa Usb-C. E quindi iPhone, AirPods, Samsung Galaxy, Huawei, Nexus, Motorola, LG e molto altro. Compatto e portatile, può essere messo in tasca o nello zaino. Così che non avrai più problemi di spazio. È l’ideale per i viaggi e per l’uso a casa. C’è anche la garanzia di 12 mesi, in caso di problemi puoi contattare l’azienda.

Compralo subito a questo prezzo, non si era mai visto prima un affare così.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.