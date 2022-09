Chip H2, audio spaziale personalizzato e cancellazione rumore migliorata: ecco gli AirPods Pro 2

Gli AirPods hanno segnato un cambiamento epocale nel mondo degli auricolari completamente senza fili, trovando forse la massima espressione (e il massimo gradimento di pubblico) con i primi modelli Pro. Di fatto, anche se non sono stati i primi auricolari True Wireless della storia, sono stati quelli che hanno contributo maggiormente a rendere popolare nel mondo questa tipologia di auricolari caratterizzati dall’essere due elementi separati l’uno dall’altro, oltre a essere privi di fili.

Apple AirPods Pro 2

L’esperienza di configurazione one-tap, il suono incredibile e il design iconico hanno reso le AirPods Pro un prodotto Apple molto amato, grazie a un suono che sorprendeva grazie all’equalizzazione adattiva, alla possibilità di indossarli comodamente grazie ai cuscinetti flessibili e alle funzioni innovative, all’epoca, di cancellazione attiva del rumore e Trasparenza. E stasera, con questa new entry della famiglia AirPods, Apple vuole continuare su questa strada tracciando al contempo la direzione per il futuro dell’ascolto in movimento.

A tre anni dal lancio dei primi Airpods Pro, ecco dunque arrivare gli Airpods Pro 2, dal look simile al modello precedente, ma dalle specifiche arricchite da nuove e interessanti caratteristiche inedite.

Basati sul nuovo processore H2, ovverosia un’evoluzione del precedente H1, vantano un nuovo sistema audio spaziale personalizzato che si interfaccia con la fotocamera TrueDepth per creare un profilo unico e individuale basato su forme e dimensioni di testa e orecchie della persona che le indossa così da restituire poi un suono posizionato esattamente nello spazio relativamente alla propria posizione.

Migliorate anche connettività, qualità del segnale audio, soprattutto in termini di distorsioni, e la cancellazione del rumore sempre grazie alle caratteristiche del chip H2. Dulcis in fundo, abbiamo una rinnovata e ampliata capacità della batteria del 33% rispetto alla precedente generazione e, per la custodia di ricarica, la funzione Trovami con l’aggiunta di un altoparlante nella sezione inferiore, per amplificare il suono dell’avviso. Presente, infine, un anello per l’inserimento di un cordino, mentre assenti, invece, l’auspicato connettore USB di Tipo-C e le funzioni fitness protagoniste di diversi rumor nei giorni scorsi.