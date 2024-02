CINEMA in SALOTTO col TV Samsung 55'' 4K scontato di 500€: corri a prenderlo

Il Samsung TV QE55Q60CAUXZT è un televisore Smart TV 4K che offre una gamma di funzionalità avanzate e una qualità dell’immagine eccezionale grazie alla tecnologia QLED. Dotato della tecnologia QLED, che utilizza punti quantici per migliorare la qualità dell’immagine, ti offre colori più vividi, contrasti più profondi e un’esperienza visiva di alta qualità con risoluzione 4K.

Con uno schermo ampio da 55 pollici, questo televisore offre un’esperienza di visione coinvolgente, ideale per guardare film, programmi TV, eventi sportivi e altro ancora. Una belva che ti porta il cinema in salotto al prezzo modesto di 598€ grazie allo sconto del 43% su Amazon. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite via Prime.

Processore Quantum 4K Lite, una bestia scontato del 43%

Il processore Quantum 4K Lite integrato migliora la qualità dell’immagine e l’esperienza di visione. Questo processore contribuisce a ridurre il rumore e a migliorare i dettagli delle immagini. La tecnologia Quantum Dot consente di ottenere un volume di colore al 100%, il che significa che i colori sono più brillanti e più fedeli alla realtà. Questa caratteristica offre un’immagine vivida e realistica.

Questa funzionalità migliorata del suono segue il movimento degli oggetti sullo schermo, migliorando l’esperienza audio immersiva. OTS Lite offre un suono chiaro e coinvolgente per film e giochi.

Il televisore è dotato di un sistema Smart TV che include accesso a una vasta gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Disney+, YouTube e molti altri. È possibile navigare e accedere al contenuto online direttamente dal televisore.

Questo TV è compatibile con Bixby e Alexa, che consentono il controllo vocale del televisore. Inoltre, è anche compatibile con Google Assistant, offrendo ulteriori opzioni di controllo vocale. In sintesi, il Samsung TV QE55Q60CAUXZT è una scelta eccellente per chi cerca un televisore 4K con tecnologia QLED, qualità dell’immagine eccezionale, funzionalità Smart TV avanzate e compatibilità con gli assistenti vocali. Che aspetti a farlo tuo su Amazon col 46% di sconto al prezzo incredibile di soli 5598€? Le spedizioni sono gratis con Prime.

