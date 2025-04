Cinque nuovi giochi in esclusiva su Apple Arcade a maggio 2025

Grandi novità per gli appassionati di gaming: a partire dal 1° maggio, Apple Arcade introduce una serie di giochi esclusivi e aggiornamenti, rendendo la piattaforma ancora più attraente per i giocatori di tutte le età. Il servizio di abbonamento gaming di Apple, noto per il suo catalogo senza pubblicità e acquisti in-app, punta a soddisfare ogni preferenza con un’offerta sempre più ricca e variegata.

Tra i titoli di punta in arrivo, spicca WHAT THE CLASH, un party game multiplayer frenetico sviluppato da Triband, che segue il successo di WHAT THE CAR?. Questo gioco promette sfide surreali e originali, grazie all’introduzione di “carte modificatrici” che combinano elementi bizzarri come “Giraffa” e “Tiro con l’arco ardente”. I giocatori potranno personalizzare il proprio avatar, una mano elastica con gambe, e competere in attività che spaziano dal ping pong a corse folli, il tutto tramite comandi touch intuitivi.

Oltre a WHAT THE CLASH, Apple Arcade arricchisce il proprio catalogo con altri quattro titoli esclusivi che coprono generi diversi. Gli amanti degli animali virtuali potranno divertirsi con My Buddy, mentre gli appassionati di corse troveranno pane per i loro denti in LEGO Friends Heartlake Rush+. Per chi preferisce i puzzle linguistici, Words of Wonders: Search+ offre un’esperienza stimolante, mentre SUMI SUMI: Matching Puzzle+ conquista con i suoi adorabili personaggi San-X.

Non mancano gli aggiornamenti Apple Arcade per i giochi già amati dagli utenti. Dal 16 aprile, Hello Kitty Island Adventure introduce una nuova area esplorabile, mentre PGA TOUR Pro Golf celebra l’RBC Heritage con un evento speciale. Questi aggiornamenti sottolineano l’impegno di Apple nel mantenere il proprio catalogo fresco e coinvolgente.

Il servizio rimane accessibile al costo di 6,99 euro al mese, con un mese di prova gratuita per i nuovi iscritti e tre mesi omaggio per chi acquista un dispositivo Apple. Inoltre, l’abbonamento è incluso nei piani Apple One, permettendo l’accesso fino a sei membri dello stesso gruppo familiare. Con oltre 200 titoli disponibili, Apple Arcade si conferma una piattaforma gaming versatile e adatta a ogni tipo di giocatore.

Questa primavera, Apple Arcade non solo amplia la sua offerta con nuovi titoli, ma consolida la sua posizione nel mercato dei videogiochi, puntando su qualità, varietà e accessibilità. Che siate appassionati di puzzle, corse o party game, il catalogo rinnovato di Apple Arcade promette di regalare ore di divertimento a tutta la famiglia.