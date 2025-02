CMF by Nothing Watch Pro a mini prezzo: offerta last minute su Amazon

Approfitta subito di questa mega promozione Amazon per accaparrarti uno smartwatch all’avanguardia ad un prezzo mini! Stiamo parlando del CMF by Nothing Watch Pro, oggi disponibile a soli 53 euro con un super sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Cogli al volo questa occasione speciale, le scorte sono in esaurimento!

CMF by Nothing Watch Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

Il CMF by Nothing Watch Pro innanzitutto ti permette di concentrarti sul tuo benessere grazie a un’ampia gamma di funzioni di monitoraggio della salute, tra cui il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, oltre alla registrazione dei livelli di sonno e di stress.

Questo modello è dotato anche di un multi-sistema GPS integrato che con precisione le tue attività all’aperto: nello specifico con il supporto di 5 sistemi di posizionamento satellitare multipli, ottieni senza sforzo dati precisi su percorsi e distanze per attività come corsa, ciclismo, passeggiate ed escursionismo.

Inoltre vanta ben 110 modalità sportive così da sostenerti in qualsiasi allenamento, sia in palestra che all’aria aperta. Allo stesso tempo, grazie alla certificazione IP68, risulta essere resistete all’acqua così potrai utilizzarlo al mare, in piscina o sotto la pioggia senza alcuna preoccupazione.

Per finire, il display ottimo da 1.96 pollici AMOLED ingrandisce le informazioni con colori brillanti e immagini sempre impeccabili, anche grazie ad una luminosità massima di oltre 600 nit.

Oggi il CMF by Nothing Watch Pro è disponibile su Amazon a soli 53 euro con un super sconto del 22%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo questa occasione speciale, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.