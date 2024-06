CMF Phone (1) mancano pochi giorni al lancio: scopriamolo nel dettaglio

CMF by Nothing è la “sotto marca” di Nothing, l’azienda inglese di Carl Pei che ha saputo in un paio d’anni proporre dispositivi dotati di specifiche di tutto rispetto, ma soprattutto di un design originale, sia a livello estetico che software. Sono loro quelli dei led glifi e della scocca trasparente per intenderci. CMF by Nothing è ancor più nuova, è stata annunciata solo lo scorso settembre. La filosofia a livello estetico è meno di rottura, non senza alcune chicche per certi versi “rivoluzionarie”, ma soprattutto tanta qualità sotto la scocca all’insegna di un prezzo più accessibile. Un medio gamma dal prezzo accessibile e da un design non banale quindi.

Si, è una vita quella nell’immagine sopra. CMF Phone 1 verrà mostrato il prossimo 8 luglio, e dal teaser pubblicato poco fa si evince che la vite sarà un elemento centrale del design, col retro poi in (simil) pelle arancione. La vite ci porta a pensare che lo smartphone sarà facile da aprire: ci saranno diversi pannelli posteriori per personalizzare il telefono? Sarà quindi più facile da riparare? E non è l’unico segno distintivo visto che è stato mostrato ufficialmente una sorta di anello circolare nell’angolo in basso a destra. A livello di specifiche non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma diversi rumor e voci di corridoio puntano tutte verse componentistiche di buon livello:

Display da 6,67”, FHD+ 1080p, 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300

8 o 6 GB di RAM

Memoria di archiviazione espandibile

Batteria da 5.000 mAh, ricarica rapida max 33 W

Un vero e proprio medio gamma, che si inserisce in un settore molto combattuto ma che potrebbe dire la sua in virtù di caratteristiche uniche e di un prezzo fortemente competitivo che potrebbe aggirarsi intorno ai 189 euro.