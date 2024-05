CMF Phone si farà: accessibile ma dal design unico e dalla spiccata personalità

CMF fa parte del gruppo Nothing, l’azienda con sede a Londra che ha portato una ventata di originalità nel settore degli smartphone e dei wearables, grazie a prodotti unici nel design e dalle prestazioni di alto livello. CMF non può non condividere questa filosofia, ma i suoi prodotti (auricolari, smartwatch e caricabatterie GaN) oltre ad un design altrettanto particolare si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Gli ultimi rumour, le ultime voci di corridoio, ci parlano di uno smartphone che gioco forza deve costare meno di Phone (2a), il modello entry level Nothing, ma che sembrerebbe avere una dotazione tecnologica di tutto rispetto.

Prezzo accessibile

I primi rumour sono stati raccolti dai ragazzi di 91mobiles, e ci parlano di un dispositivo che costerà, in India, 12000 rupie, ovvero 133 euro e sarà dotato di uno schermo da 6,5 pollici e batteria da 5000 mah e una velocità di ricarica massima di 33 W. Scocca in plastica e stesso OS presente in Nothing Phone. Oggi però il noto insider e sviluppatore XDA MlgmXyysd ha gettato una luce più approfondita sul primo smartphone CMF sul suo profilo X. Sembra che CMF Phone avrà queste specifiche:

CPU MediaTek Dimensity 7200 Series

Display Oled 6.67” OLED con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz

Ram 8 GB LPDDR4X 2133 MHz

Spazio d’archiviazione 128 GB / 256 GB espandibile con microSD

Un solo obiettivo fotografico

Bluetooth: 5.3

Cover posteriore sostituibile

Smart Lock per gli accessori

Colori: nero, verde, blu e arancione

La data di uscita è ancora nebulosa, mentre il prezzo oscillerà tra 249 dollari e 279 dollari. Un prezzo quindi molto accessibile se verrà confermata la trasposizione in euro 1:1, che lo certifica come uno dei dispositivi dal miglior rapporto qualità prezzo visto cosa si nasconde sotto la scocca. Ovviamente stiamo parlando di voci di corridoio, di leak e rumour, ma scopriremo a breve quanto saranno veritieri visto che molto probabilmente CMF Phone verrà svelato a luglio, il mese in cui Nothing ha sempre presentato i suoi prodotti.