Codice promo sull'Apple Watch Ultra 2: offerta limitatissima su eBay

È uno degli orologi smart più all’avanguardia sul mercato, ed oggi può essere tuo in promozione eccezionale! Parliamo dell’Apple Watch Ultra 2, al momento disponibile su eBay a soli 764 euro grazie ad un coupon di sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, il coupon è valido ancora per pochissimi giorni!

Apple Watch Ultra 2: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Ultra 2 è un gioiellino della Apple, in grado non solo di monitorare i tuoi allenamenti ma anche di seguirti in tutte le tue attività quotidiane.

La sua punta di diamante è sicuramente il processore innovativo SiP S9 che ne ottimizza l’utilizzo, rendendo qualsiasi operazione intuitiva e velocissima.

Un’altra specifica importante è il suo display Retina always-on che raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit e, quindi, è ancora più leggibile persino in pieno sole. Se invece c’è poca luce, scende a 1 nit, e quando si fa buio attiva in automatico la modalità Notte così da poterlo visualizzare senza alcun problema. Inoltre ha un nuovo quadrante che lungo i bordi ti mostra dati dinamici come profondità e altitudine.

Grazie alle sue nuovissima funzionalità, questo modello è ovviamente perfetto per chi ama allenarsi, sia in palestra che all’aria aperta. In più supporta le API personalizzate per i workout, così puoi importare le tue routine da app come TrainingPeaks direttamente nell’app Allenamento.

Oggi l’Apple Watch Ultra 2 è disponibile su eBay a soli 764 euro grazie ad un coupon di sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, il coupon è valido ancora per pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.