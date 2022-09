Collare GPS Kippy per animali: sai dove sono e come stanno (GENIALE)

Vuoi sempre sapere dove si trova il tuo amico a quattro zampe o sapere se sta bene? Il dispositivo di localizzazione e monitoraggio dell’attività Kippy Evo sarà perfetto per te!

Mai più in pensiero per il tuo migliore amico a quattro zampe con Kippy

Disponibile in due colorazioni, verde o marrone, con il dispositivo Kippy Evo puoi localizzare in tempo reale il tuo amico pelosetto per scoprire dove si trovi e tenerlo sempre sottocchio grazie ai sistemi più innovativi come GPS, WiFi e Bluetooth grazie all’applicazione Kippy per iOS o Android.

Hai paura che si allontani troppo da casa? Crea un recinto virtuale, in questo modo verrai comodamente avvisato se il tuo animale dovesse allontanarsi. E’ dotato inoltre di una batteria ad alta capacità con durata di 7 giorni con buon segnale e una rilevazione della posizione fissata ogni 2 ore. Ti faccio sapere che puoi anche monitorare i suoi passi, la qualità del sonno e le calorie bruciate confrontando i dati raccolti con i parametri ufficiali dell’Università di Veterinaria.

Dotato di luce LED e waterproof, è utilissimo sia per le passeggiate serali che per le gite in montagna. L’acquisto include: 1 dispositivo Kippy Evo, 1 cavo di ricarica, 1 velcro di fissaggio per il tuo collare e il manuale d’istruzioni

