Collega più di 60 dispositivi con il Router TP-Link in doppio sconto su Amazon

Per ottimizzare la connessione in tutta casa ed avere una linea internet stabile e velocissima anche negli angoli più lontani, prova il Router TP-Link Archer! Oggi è disponibile su Amazon a soli 75 euro con un mega sconto del 22% ed un coupon aggiuntivo di 10 euro da applicare al momento dell’ordine.

In più, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime.

Router TP-Link Archer: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router TP-Link Archer permette di sfruttare una semplice SIM Card per creare una rete domestica stabile e potente. Per questo motivo è ideale per la casa, l’ufficio e anche per attività commerciali senza linea fissa.

La modalità di utilizzo è davvero semplice e veloce: basta inserire una Nano SIM Card, accendere il dispositivo, sbloccare il PIN e, se necessario, scegliere il profilo del tuo operatore. Dopo in pochi secondi potrai navigare sulla rete 4G con velocità fino a 300Mbps.

Dal punto di vista tecnico, questo dispositivo ti assicura una rete super stabile in ogni punto della casa con velocità fino a 300Mbps in 2.4GHz e fino a 867 Mbps in 5 GHz. Inoltre è in grado di connettere simultanemente fino a 64 dispositivi wireless quindi può essere utilizzato nella massima tranquillità anche in attività commerciali.

Per finire, il router ha a disposizone una porta LAN e una porta LAN-WAN Gigabit per collegare dispositivi cablati come PC Desktop, Smart TV, registratori di cassa e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.