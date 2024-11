Combo tastiera e mouse Logitech a meno di 30€ con uno sconto schock del -47%

Ecco per te un set perfetto per ottimizzare al meglio la tua postazione di lavoro! Si tratta della Combo tastiera e mouse Logitech MK295 Silent Wireless, oggi disponibile su Amazon a soli 28 euro con un super sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Combo tastiera e mouse Logitech MK295 Silent Wireless: tutte le funzionalità

La Combo tastiera e mouse Logitech MK295 Silent Wireless è davvero ottimale per rendere più efficiente che mai la tua postazione di lavoro.

La tastiera dispone di 8 tasti di scelta rapida e un tastierino numerico per un inserimento efficiente dei dati. La modalità di utilizzo è più semplice che mai tanto che potrai accedere con un tocco a riproduzione/pausa, volume, disattivazione audio e Internet.

Inoltre è dotata di un design a prova di schizzi con tasti durevoli così da non avere mai preoccupazioni anche se la utilizzi in modo intensivo. Per di più i suoi robusti piedini inclinabili regolabili in altezza permettono di posizionarla come vuoi in base alle tue esigenze.

Allo stesso tempo, il mouse ha un design sagomato e un formato portatile con clic uniforme e preciso per garantirne un utilizzo sempre comfortevole ed efficiente. Il suo puntamento, in più, funziona su quasi tutte le superfici e la tecnologia SilentTouch permette di sfruttarlo in qualsiasi ambiente.

