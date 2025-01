Combo Tastiera e Mouse Wireless HP scontatissima al -40%: tua a soli 23€

Il set ideale per ottimizzare la tua postazione di lavoro oggi è disponibile in offerta bomba su Amazon! Parliamo della Combo Tastiera e Mouse Wireless HP 230, al momento acquistabile a soli 23 euro con un super sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, si tratta di un’occasione davvero irripetibile!

Combo Tastiera e Mouse Wireless HP 230: tutte le funzionalità

La Combo Tastiera e Mouse Wireless HP 230 è un set imperdibile per rendere super efficiente la tua postazione di lavoro ad un prezzo piccolissimo.

Nello specifico, la tastiera funziona con i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11, oltre a molteplici dispositivi dotati di USB Type-A quali Notebook HP, Tablet, Convertibili, Desktop e All in One. Inoltre è dotata di un tastierino numerico, mentre i controlli sono integrati con 12 combinazioni di scelta rapida basate sul tasto Fn (ad esempio per volume, home page, segnalibri ed e-mail).

Allo stesso tempo, il mouse wireless è super funzionale ed accessibile a qualunque dispositivo che sia dotato di una porta USB Type-A Plug and Play che permetta il collegamento immediato. Tra l’altro, il suo design ergonomico garantisce la massima comodità così da poterlo utilizzare per ore e ore sempre con un comfort extra.

Entrambi i dispositivi si caratterizzano, inoltre, per un’autonomia estrema: la tastiera arriva a 16 mesi con due batterie AAA, mentre il mouse a 12 mesi con una batteria AAA.

Oggi la Combo Tastiera e Mouse Wireless HP 230 è acquistabile su Amazon a soli 23 euro con un super sconto del 40%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, si tratta di un’occasione davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.