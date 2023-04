Come avere la Carta d'Identità sullo smartphone: guida facile

Hai mai desiderato avere la tua Carta d’Identità Elettronica (CIE) sempre a portata di mano sul tuo smartphone? In questa guida, ti spiegheremo come fare proprio questo. Seguendo i nostri consigli, potrai avere la tua CIE sul telefono in modo semplice e sicuro. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere.

Requisiti per avere la CIE sullo smartphone

Prima di poter avere la CIE sul tuo smartphone, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Ecco un elenco dei principali:

Avere una Carta d’Identità Elettronica (CIE) in formato plastificato. Avere uno smartphone con tecnologia NFC (Near Field Communication) integrata. Avere una connessione internet attiva sullo smartphone.

Se rispondi a questi requisiti, sei pronto per passare alla fase successiva.

Come verificare se il tuo smartphone ha la tecnologia NFC

Non tutti gli smartphone sono dotati di tecnologia NFC. Per verificare se il tuo dispositivo è compatibile, segui questi passaggi:

Accedi alle Impostazioni del tuo smartphone. Cerca la voce “NFC” o “Condivisione NFC”. Se trovi queste voci, significa che il tuo dispositivo è compatibile con la tecnologia NFC.

In caso contrario, purtroppo non potrai utilizzare la CIE sul tuo smartphone.

Procedura per avere la CIE sullo smartphone

Se il tuo smartphone è compatibile con la tecnologia NFC e hai una CIE, puoi seguire questi passaggi per avere la Carta d’Identità sul tuo smartphone:

Scaricare l’app ufficiale CIE ID

Accedi al tuo app store (Google Play Store o Apple App Store) e cerca “CIE ID”. Scarica e installa l’app sul tuo smartphone. Apri l’app e segui le istruzioni per completare la registrazione.

Associare la CIE all’app CIE ID

Assicurati che la funzione NFC sia attivata sul tuo smartphone. Avvia l’app CIE ID sul tuo dispositivo. Segui le istruzioni per avvicinare la tua CIE al retro del tuo smartphone, in prossimità dell’antenna NFC. Attendi che l’app riconosca la tua CIE e completi l’associazione.

Una volta completata l’associazione, avrai la tua Carta d’Identità Elettronica sullo smartphone, pronta per essere utilizzata in qualsiasi momento. Ricorda che la CIE sullo smartphone ha lo stesso valore legale della versione plastificata, quindi puoi utilizzarla per identificarti in qualsiasi situazione in cui sia richiesta.

Seguendo questa guida facile, potrai avere la tua CIE sullo smartphone e godere dei vantaggi offerti da questa soluzione digitale. Buon utilizzo!

Utilizzare la CIE sullo smartphone

Ora che hai associato la tua CIE all’app CIE ID sul tuo smartphone, ecco come utilizzarla per identificarti:

Apri l’app CIE ID sul tuo dispositivo. Seleziona l’opzione per visualizzare la tua Carta d’Identità Elettronica. Mostra il QR code generato dall’app alle autorità o al personale che richiede la tua identificazione. Se richiesto, avvicina il tuo smartphone all’apparecchio di lettura NFC per convalidare ulteriormente la tua identità.

In conclusione, avere la Carta d’Identità Elettronica sul proprio smartphone è un’ottima soluzione per semplificare le procedure di identificazione e sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla CIE. Seguendo questa guida, potrete facilmente ottenere e utilizzare la vostra CIE sul vostro dispositivo mobile, rendendo più agevole e sicuro l’accesso a una serie di servizi sia in Italia che all’estero.

Avere la CIE sul proprio smartphone rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione dei documenti e la semplificazione delle procedure burocratiche. Seguendo questi passaggi, potrete facilmente integrare la vostra Carta d’Identità Elettronica nel vostro dispositivo mobile e iniziare a sfruttare i vantaggi offerti da questa tecnologia.