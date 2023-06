Come configurare una VPN sul proprio router

Navigare su internet significa esporre i propri dati sul web attraverso la propria navigazione, per proteggere la connessione la soluzione è connettersi a una rete privata virtuale. Una VPN un servizio che permette di creare una connessione sicura e criptata tra il proprio dispositivo e Internet. In questo modo, si può proteggere la propria privacy, evitare la censura, accedere a contenuti geograficamente bloccati e migliorare la sicurezza online.

Esistono diversi modi per usare una VPN: si può installare un’applicazione sul proprio computer, smartphone o tablet, oppure si può configurare una VPN direttamente sul proprio router. Questa seconda opzione ha il vantaggio di estendere la protezione della VPN a tutti i dispositivi connessi alla rete domestica, senza doverli configurare singolarmente. Ovviamente i dispositivi devono essere collegati tutti allo stesso router. Procedendo con la configurazione di una VPN su un router, la protezione offerta dalla VPN, utilizzato di solito su un dispositivo, viene estesa a tutti i dispositivi connessi al router.

Vantaggi di configurare una VPN sul router in modo diretto

Usare un router VPN è un modo efficace per proteggere tutti i dispositivi, tuttavia, è necessario tenere conto dei vantaggi ma anche degli svantaggi e dei rischi che comporta. Ovviamente è necessario scegliere un servizio di VPN affidabile come NordVNP e di seguire attentamente le istruzioni per la configurazione. I vantaggi, quando si decidi di configurare una VPN al router sono diversi, tra questi:

La protezione è sempre attiva: non devi ricordarti di attivare la VPN ogni volta che vuoi navigare in Internet.

Tutti i dispositivi sono protetti: non devi installare l’applicazione della VPN su ogni dispositivo che usi, ma basta collegarli al router anche, i servizi da installare, mettono un limite al numero di dispositivi.

Proteggere più dispositivi: molti servizi di VPN limitano il numero di dispositivi che puoi usare con un solo abbonamento. Con un router VPN, puoi superare questo limite e proteggere tutti i dispositivi che vuoi.

Sbloccare contenuti e applicazioni: con un router VPN, puoi cambiare il tuo indirizzo IP e accedere a siti web o servizi che sono bloccati nel tuo paese o nella tua regione.

Per quanto riguarda invece gli svantaggi di usare un router VPN:

Configurare un router è più complicato: devi accedere alla pagina di configurazione del router e inserire i dati forniti dal servizio di VPN;

Alcuni router non supportano le VPN: devi verificare che il tuo router sia compatibile con le VPN;

Alcune connessioni potrebbero essere bloccate: la VPN potrebbe impedire alcune connessioni per motivi di sicurezza, è necessario autorizzare manualmente le connessioni.

Come configurare una VPN sul router

In sostanza ci sono diversi modi per usare una VPN, nonché installare un’applicazione sul tuo computer, smartphone o tablet, oppure configurare una VPN direttamente sul router. È possibile verificare online per capire se il proprio modello di router è in grado di eseguire una configurazione OpenVPN. Dopo aver capito i vantaggi e gli svantaggi è essenziale capire come fare per configurare una VPN sul router. Di seguito i passaggi essenziale per procedere alla configurazione di una VPN sul proprio router:

Scegliere un servizio di VPN, è necessario un abbonamento a un servizio di VPN che fornisca i dati necessari per la connessione.

Accedere alla pagina di configurazione del router;

Inserire i dati di configurazione, i dati forniti dal servizio di VPN e salvare le modifiche;

Collegare tutti i dispositivi al router.

In pratica, per prima cosa prima di capire come configurare una VPN è necessario avere un abbonamento a un servizio di VPN, questo perché sono necessari tutti i dati per la connessione. I dati comprendono:

il tipo di protocollo;

il server VPN;

il nome utente;

la password.

A questo punto, si passa al router nella pagina di configurazione, raggiungibile digitando l’indirizzo IP del router nel browser. Questo indirizzo e le credenziali di accesso sono presenti nel manuale del router o si trovano su Google cercando il modello del router. Dopo aver ottenuto tutti i dati del router e della VPN bisogna procedere inserendoli nella pagina di configurazione del router e salvare le modifiche. Se la configurazione è andata bene, tutti i dispositivi della rete locale potranno collegarsi a Internet senza problemi, ma con la protezione della VPN. Dal momento della connessione tutti dispositivi potranno accedere a Internet con la protezione della VPN, che cifra i dati e nasconde l’indirizzo IP originale.

Alcuni router potrebbero non funzionare e quindi non essere configurati con una VPN, rendendo necessaria l’installazione di un firmware diverso. Infatti, può capire, di riscontrare dei problemi o non capire come gestire eventuali errori, durante la configurazione del router, per questo motivo spesso le aziende che offrono il servizio VPN, danno anche delle istruzioni dettagliate per proseguire con la configurazione corretta. Infine, nel caso in cui non si riesce a configurare il proprio dispositivo, esistono dei router che hanno preinstallato e configurato una rete virtuale privata. Tra le migliori VPN NordVPN, SurfShark, AtlasVPN, CyberGhost o ExpressVPN.

NordVPN è un punto di riferimento assoluto del settore delle VPN, garantendo l’accesso ad Internet in sicurezza e privacy e senza limitazioni alla velocità. Questo è possibile grazie al network di server VPN su cui si basa il servizio: NordVPN, infatti, può contare su oltre 5 mila server dislocati in 60 Paesi.

Con l’offerta in corso, inoltre, NordVPN diventa ancora più economica: l’app costa ora 3,29 euro al mese scegliendo il piano biennale (con fatturazione anticipata).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.